流感病毒关键受体被发现

病毒受体是指能特异性地与病毒结合并介导其侵入、感染的宿主细胞内物质。中国农业科学院哈尔滨兽医研究所研究团队发现，一种蛋白——代谢型谷氨酸受体2是流感病毒利用网格蛋白进入宿主细胞的关键受体，相关研究成果近日发表在国际期刊《自然·微生物》上。

研究团队专家介绍，A型流感病毒尤其是高致病性禽流感病毒，是重要的人兽共患病病原。已有研究揭示，流感病毒感染细胞涉及多个环节，首先通过其表面血凝素蛋白与细胞膜表面的唾液酸结合，再主要利用网格蛋白内化通路进入细胞。然而，传递流感病毒吸附信号、启动流感病毒内化的受体一直仍是未解之谜。

由此，在国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的支持下，研究团队开展了深入研究，发现代谢型谷氨酸受体2可作为流感病毒的内化受体直接启动网格蛋白的内吞过程。在小鼠实验中，研究人员敲除了代谢型谷氨酸受体2基因，发现小鼠对H5和H7亚型流感病毒致死攻击的抵抗力显著增强。野生对照组中，感染病毒的正常小鼠100%死亡，但代谢型谷氨酸受体2被敲除的小鼠感染后却有70%得以存活。

该研究首次证明，流感病毒感染细胞的吸附和内化过程分别由不同受体启动，进一步深化了流感病毒入侵细胞机制的科学认知，为宿主靶向的抗病毒策略研究、研发提供了新视角。