以高标准推动以旧换新行稳致远（推动消费品以旧换新）

随着生活水平稳步提高，人们对高质量耐用消费品需求越来越高。

习近平总书记强调：“必须以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，把发展成果不断转化为生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。”

国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，“实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动”“强化产品技术标准提升”。商务部等14部门印发的《推动消费品以旧换新行动方案》提出，“加大财政金融政策支持力度”。

如何坚持以高标准实施消费品以旧换新？如何优化相关政策，推动以旧换新行稳致远？记者采访了相关部门、企业和专家。

标准引领，规范以旧换新过程要求

“今年夏天，家里打算换一款智能空调，可以远程控制，参加以旧换新能领取500元补贴。”北京朝阳区居民孙桂香说。

《智能家用电器通用技术要求》等关键标准，推动了国内市场智能家电企业进行技术改造。2023年我国智能家电渗透率达47%，高于全球平均水平，其中，智能空调渗透率达64.3%。

“本次大规模设备更新和消费品以旧换新行动，标准发挥着基础性、引领性作用。”国家市场监督管理总局标准技术管理司相关负责人说。

当前，消费品以旧换新过程中还存在一些堵点卡点，比如废旧数码产品回收有数据安全风险，消费者担心照片、通讯录、银行卡等个人信息泄露。

市场监管总局等7部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动今明两年完成制修订294项重点国家标准，其中包括《二手电子产品信息清除技术要求》，为设备更新和消费品以旧换新提供有力支撑。

中国家用电器研究院副院长曲宗峰说：“标准肩负着量化产品以旧换新关键指标、统一以旧换新过程要求、规范以旧换新主体行为的关键作用，有利于解决以旧换新过程中的堵点卡点，也是制定以旧换新激励政策的技术基础。”

在供给侧，标准拉动技术改造投资。

“浙江省市场监管局正在牵头组织制定学生午休课椅标准，将规定相关午休桌椅的安全性能指标、质量指标、循环利用等，让学生躺睡午休更舒适、更安全。”浙江省市场监管局标准化处处长张克和介绍，标准出台后，将带动相关生产企业进行技术改造。

通过提升技术、能耗、排放等标准，可以推动企业设备、工艺及技术升级换代，淘汰落后产能和产品，带动大规模设备更新。市场监管总局将加快能耗排放技术标准升级，制修订相关国家标准113项，持续引领设备更新，助力先进产能比重持续提升。

在需求侧，标准促进消费升级。

通过标准筑牢安全底线、提高质量水平，可以不断扩大高品质产品供给，加快升级传统消费，引领创造新型消费，以消费提质扩容不断激发内需潜力。

市场监管总局将强化产品质量安全标准提升，加快推动电动汽车、智能网联汽车、汽车售后服务等标准迭代升级，制修订相关国家标准115项，促进消费品以旧换新，满足人民美好生活需要。

在回收端，标准畅通循环利用。

在循环经济领域，补齐标准短板可以引导厂商在设计环节就注重产品的易回收、可再生性，规范产品回收拆解再利用，打通资源循环利用的堵点。比如，我国已制定发布家电易回收、易再生设计标准，以及回收、拆解、再利用标准共计40余项，对促进家电绿色消费循环发挥了重要作用。2012年至2022年我国已累计规范拆解冰箱、空调、洗衣机、电视机超7亿台。

市场监管总局相关负责人介绍，下一步将加大回收循环利用标准供给，加快健全重点产品回收、分拣、拆解、再生利用标准，制修订相关国家标准66项，推动产业循环畅通，助力资源利用形成闭环。

政策保障，加大财政金融税收支持

“新的购车方案真是太实惠了。旧车折算，加上国家和厂家补贴、优惠的汽车金融服务，我只需要付4000多元首付款就能把新车开回家，5年期车贷月供只需要1000多元，负担真不大。”5月10日，福建厦门市民蔡先生在上汽通用五菱的经销商门店签下购车合同。

以旧换新政策出台以来，上汽通用汽车金融针对不同车型推出专项以旧换新金融方案，全方位满足客户车辆置换需求。今年1月至5月，上汽通用汽车金融的五菱渠道完成增购复购合同超过1万个，同比上升超3%。

金融加大力度支持消费品以旧换新。2023年9月，国家金融监督管理总局印发《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，围绕家电“以旧换新”、绿色智能家电下乡、增加家电消费供给等方面，加大对绿色智能家电生产、服务和消费的金融支持力度。今年3月，人民银行和金融监管总局联合出台政策，明确金融机构可自主确定乘用车贷款首付比例，降低消费者购车成本。金融监管总局正在抓紧研究新能源车险规范提质相关举措，进一步优化定价机制，推动保险业更好服务新能源汽车产业发展。

“银行业保险业金融机构优化金融服务，加大对汽车和绿色智能家电等消费的支持力度，助力居民消费提质升级。”金融监管总局相关司局负责人介绍，将持续引导金融机构积极支持合理消费需求，完善消费信用体系建设，增强金融产品和服务创新能力，加大对重点领域和新型消费的支持，优化消费金融环境，为居民消费提供更多优质金融服务。

乌鲁木齐惠智通电子有限公司主要从事废旧电器电子产品的回收、拆解业务，每年核准处理废弃电器电子产品约50万台。公司财务负责人葛淑芳说：“目前向公司销售废旧家电的供应商有200个左右，基本上都是废品收购点的自然人。此前，每个月回收废旧家电之后都需要一一打电话联系他们开具发票，费时又费力。现在有了‘反向开票’政策，不仅减少了工作量，也方便了废品收购人员。”

《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》要求，“推广资源回收企业向自然人报废产品出售者‘反向开票’做法”。4月25日，国家税务总局发布公告明确资源回收企业“反向开票”具体措施和操作办法，企业只需要提交申请表和资质证明就可以申请开票资格，办理手续简单便利。

为支持汽车消费，商务部、财政部等7部门近日联合发布《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确汽车以旧换新的补贴标准。消费者可以通过汽车以旧换新平台的网页端、小程序，提交申请材料，并实时查看进度。目前各地首批汽车以旧换新补贴已陆续发放。

各地陆续出台支持消费品以旧换新相关细则。浙江支持绿色智能家电以旧换新，规定个人消费者购买符合条件的家电产品，按照剔除所有折扣优惠后成交价格的10%左右享受立减补贴；天津支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动；湖南将在全省打造100个绿色化、智能化、适老化改造样板间，推动样板间进商场、进社区……以旧换新支持政策逐步落地生效，促进居民消费升级，持续释放消费潜力。

统筹协调，调动各方积极性形成合力

“推动大规模设备更新和消费品以旧换新，要激发市场的力量，调动生产企业、电商平台、行业协会的积极性，形成合力。”工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员盘和林说。

推动消费品以旧换新，需要企业为消费者提供品质优良、价格实惠的商品。红星美凯龙家居集团近期在全国多地启动家电、家具大宗消费品以旧换新。集团执行总裁朱家桂介绍，政策出台后，行业标准更明确，配套政策更完善，有助于推动家具家电行业的绿色发展。

曲宗峰建议，新标准发布后，企业需要在优化管理方案、迭代产品类型、更新生产设备、淘汰落后产能等方面加大投资力度，实现技术创新和升级换代，保持企业的市场竞争力。

平台企业直接连接消费者和市场，在推动消费品以旧换新方面具有天然优势和重要作用。浙江省平台经济领导小组办公室鼓励和支持平台企业推出“以旧换新让利特惠、打造一站式置换服务链路、提升便捷高效置换体验、严把以旧换新商品质量关”等举措。

盘和林认为，与传统线下实体零售相比，电商对接供需的效率更高，通过电商渠道推行以旧换新，能更快落地见效。

行业协会既要当好政府助手，也要做好企业帮手，从家电生产、流通、回收各环节助力家电更新消费循环。4月14日，中国家用电器协会、中国家用电器商业协会、中国家用电器服务维修协会、中国物资再生协会等共同发布“促进家电以旧换新，推动更新消费循环”倡议。

曲宗峰说：“在那些标准相对缺失的领域，建议发挥科研技术机构和行业协会的作用，通过制定团体标准等更加灵活高效的方式，尽快补齐短板。还要加强标准推广，增强标准宣贯和实施力度，真正做到政策采信、行业认可、企业认同、用户认知。”

市场监管总局相关负责人表示，将聚焦产业高质量发展和人民美好生活需要，围绕设备更新、消费品以旧换新和回收循环利用的关键领域，选取重点标准加快开展制修订工作，与各部门政策形成合力，服务支撑大规模设备更新和消费品以旧换新。

《 人民日报 》（ 2024年06月17日 01 版）