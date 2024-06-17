金融赋能以旧换新 激发消费新活力

家住江苏南京的辛女士近期准备贷款10万元换一辆车，她发现，如果能在两年内还清贷款，由银行和车企合作提供的补贴优惠就能覆盖贷款利息，相当于“免息贷款”。“在此基础上还能享受上千元的以旧换新政府补贴，降低了我的购车门槛和成本。”辛女士说。

近段时间，针对汽车、家电、家装等消费品以旧换新，多家银行推出了形式多样的消费贷款产品。这些产品在贷款利率、额度、期限等方面的设置上具有一定吸引力，同时着力简化业务流程，提高放款速度。

农业银行河北省分行发布的以旧换新消费贷产品额度最高达100万元，年利率低至3.3%；工商银行广东省分行推出“以旧换新分期付”产品，购车用途最高可贷150万元，支持购车分期最高比例100%；中国银行针对家居家电手机数码置换和家装等消费需求推出“中银焕新消费贷”产品，客户可在额度有效期内随借随还……

金融机构数据显示，5月份，汽车、家装等消费品类别贷款增长明显。

工商银行信用卡汽车分期环比增长8.5%；农业银行汽车分期贷款投放信贷资金195亿元，同比增长137%，环比增长8%；农行家装分期贷款投放信贷资金37亿元，同比增长22.78%，环比增长3.96%；平安银行汽车消费金融中心新能源放款44亿元，同比增长70%。

“在做好需求端服务外，工行还从供给端为汽车主机厂商、汽车经销商、大型家居卖场、大型家电卖场等实体企业和商户提供信贷支持。”中国工商银行个人金融业务部相关负责人告诉记者，工行通过为商户提供经营管理、贷款、存款、理财、信用卡等一揽子金融服务，促进以旧换新供给端和需求端的良性循环。

金融支持消费品以旧换新，有助于激发消费新活力。商务部发布的数据显示，5月份，全国乘用车零售量环比增长约10%；报废机动车回收量同比增长48.9%，环比增长16.2%。1至5月份，主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长81.8%。

中国银行研究院研究员杜阳表示，银行推出各种以旧换新贷款产品和优惠措施，短期来看降低了消费者换新的门槛，能够刺激消费、拉动内需；长期看有助于推动我国消费市场向高端化、绿色化、智能化方向发展，促进产业优化升级，助力经济高质量发展。

据相关机构测算，我国每年汽车、家电换代需求在万亿元以上级别。业内人士认为，对金融机构自身而言，消费品以旧换新相关政策的推出，为发展消费金融业务开辟了“蓝海”，金融机构可借此机会实现业务升级发展，提高消费金融服务能力。

“新市民和农村消费群体在消费升级的过程中，对于耐用消费品仍然存在一定需求空间。”上海金融与发展实验室主任曾刚表示，如何根据这类客户的特点设计与之匹配的消费信贷产品，可能是银行未来发展的重点之一。

中国农业银行个人信贷部负责人表示，面对消费品以旧换新带来的市场机遇，农行将不断优化金融服务和产品供给，充分激发消费潜能，围绕客户需求进一步创新场景建设、优化业务流程，提升金融支持力度。

招联首席研究员董希淼建议，虽然一些金融机构推出的“零首付”类产品降低了消费者换新门槛，但全额贷款的利息总额也会更大，消费者要充分考虑自身还款能力，合理确定首付比例。

（据新华社北京电 记者张千千、李延霞、姚均芳）