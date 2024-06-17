我国无偿献血人次和总量再创新高

本报北京6月16日电 （记者白剑峰）6月14日是世界献血者日。记者从国家卫生健康委获悉：我国无偿献血人次数和献血总量实现20多年持续增长，无偿献血总量、献血人次数、血液安全水平等位居全球前列。2023年，我国无偿献血人次和无偿献血总量均再创历史新高，较2022年分别增长5.9%和4.8%。

今年我国世界献血者日的活动口号是：“在庆祝世界献血者日二十周年之际：感谢您，献血者！”活动目标是：“完善无偿献血机制，学习借鉴先进经验；感恩无偿献血者为挽救他人生命作出的贡献；呼吁公众定期参加无偿献血，建立高质量血液安全供应保障体系；在青年和公众中大力宣传无偿献血科普知识，壮大无偿献血者队伍。”

6月14日，2024年世界献血者日全国主会场活动在山东济南举行。国家卫生健康委表示，下一步要持续改进优化献血服务，号召更多公众加入无偿献血队伍，为人民健康福祉贡献更多力量。各级政府要高度重视无偿献血工作，不断健全政府领导、多部门协作、全社会参与的无偿献血工作格局，优化无偿献血激励机制，加大宣传动员，多措并举，持续推动无偿献血事业健康发展。

《 人民日报 》（ 2024年06月17日 13 版）