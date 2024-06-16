浙江：社区治理的“大爷大妈”开始年轻化

近日，在浙江省杭州市某高考考场外，一群“武林大妈”志愿者举着“保持安静”的告示牌，维护着考场外的安静环境，应援学子高考。这群志愿者当中，年龄最大的88岁，年纪最小的26岁，而在日常的社区治理当中，“武林大妈”中的年轻人，已经成为中流砥柱。

一般来说，不论是居委会、业委会，在社区基层治理方面，大爷大妈才是主力军。譬如，上述的“武林大妈”志愿者社会组织，起源于杭州市武林街道，最开始就是由社区里的大爷大妈组成，神似北京的“朝阳群众”，在聚焦家长里短、协调邻里矛盾等方面发挥着纽带作用。

然而，随着社区基层治理环境变化，社区“大爷大妈”已经突破年龄限制，成为社区志愿者的符号化名词。正如“武林大妈”成为社区志愿者代名词一样，在浙江全域，这种社区“大爷大妈”年轻化的现象并非个例。

温州市鹿城区一小区业委会成员选举现场。鹿城区民政局 供图

“我们团队中‘80后’成员超过半数，优势在于队伍年轻，擅长运用互联网技术和现代化管理理念，提高小区的治理水平。”温州市鹿城区七都街道翡丽湾小区业委会主任詹伟也是他自己口中的“80后”成员之一。

以楼栋为单位划分微信群，业委会及时搜集业主的意见反馈；成为物业与业主之间的第三方，改善居住环境和小区治理水平；打通线上管账模式，通过支付宝或“浙里办”，业主能够实时查看业委会资金资产……年轻人成为小区业委会成员后，还真有些不一样。

“年轻人更思路更新、更活。”鹿城区金汇商住广场业委会主任孙建兴说，他所在的小区电梯已经运行近20年，整个小区近20部电梯需要更换，而每部电梯更换至少需要30万元。

电梯修缮资金不够，孙建兴一边发动业主筹款，另一边开展招标等事宜，目前已经成功为该小区更换6部电梯。

年轻人加入小区治理新气象的背后，是旧问题痛点、堵点的“活血化瘀”。2022年，鹿城区委组织部牵头排摸发现，该区818个住宅小区中，老旧小区量大面广，且尚有137个小区无业委会、无物业。

为解决社区基层治理动能不足等问题，鹿城区积极引入年轻力量，着力搭建“老中青”业委会班子。一方面，老年人有更充裕的时间、更丰富的人生经验；另一方面，年轻人能更快理解新事物、新规则，为现代化小区治理带来新活力。

作为破题之举，鹿城推出了一揽子推动业委会建设和规范运行措施：各小区以“共享社·幸福里”为建设载体，打造服务阵地；业委会成员优先成为“两代表一委员”；社区干部、网格员配合业委会相关工作……

此后一年，鹿城推动465个未组建、逾期未换届的小区业委会重新组织力量，实现所有小区业委会滚动式全覆盖，并吸引更多年轻面孔加入其中。

面向未来，浙江更多年轻“大爷大妈”将走到社区管理、基层治理的台前幕后，进一步完善全社会的基层治理体系。 (张益聪)