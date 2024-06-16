山西援多哥、吉布提医疗队20余人启程赴非

6月14日，中国(山西)第27批援多哥、第23批援吉布提20多名队员从山西太原出发，前往非洲执行为期一年的援外医疗任务。

据介绍，援多哥医疗队由阳泉市第一人民医院、山西省中西医结合医院派出，援吉布提队员由晋城市人民医院、晋中市中医院派出，涵盖中医、口腔、耳鼻喉、麻醉、泌尿、心血管、肿瘤、普外、妇产、影像、神内、骨科等科室。

此前，他们与中国(山西)第24批援喀麦隆医疗队队员共同接受了7个月的出国前培训，了解受援国卫生健康状况和驻地环境，成为合格的援外队员。

13日举行的援外医疗队员培训总结暨出国欢送会要求，援外医疗队要掌握当地民众、驻外中资企业、华侨华人的需求，开展巡诊义诊活动；开展新技术、新项目，填补当地医疗技术空白；推进中医药文化“走出去”和中非对口医院合作机制，主动参与海外“中医中心”“创伤骨科中心”建设；通过临床带教、学术交流、远程会诊等方式教授先进医疗技术，为受援国培养一支带不走的医疗队。

会议要求队员们胸怀“国之大者”，践行“白衣外交官”使命，继承和发扬中国援外医疗工作的光荣传统，用实际行动诠释中国医疗队精神，为服务国家整体外交贡献山西力量。

据统计，截至目前，山西省援外医疗已走过49年，累计向喀麦隆、多哥、吉布提等非洲国家派遣医疗队69批1441人次，其中383人获得受援国国家勋章及荣誉证书。

来自晋城市人民医院的王银珍担任该批援吉布提医疗队队长。她说，“作为一名中医医生，希望把中医药技术和文化带到非洲；作为队长，我会带领队伍，把先进医疗技术和理念带到非洲，造福那里的人民。” (记者 范丽芳)