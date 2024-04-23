专家：2030年国内放射性药物市场规模将达260亿元

人民网北京4月23日电 （记者孙红丽）放射性药物是现代医学的重要组成部分。4月22日，2024年放射性药物创新发展大会在北京举行，集中呈现了放射性药物产业的最新成果。

近年来，“放射性药物”“核医疗”等核技术应用产业在推动经济持续发展、保障人民生命健康等方面作出了积极贡献，发挥了越来越重要的作用。

中国同位素与辐射行业协会理事长、中国核工业集团有限公司党组成员、副总经理申彦锋表示，核技术融合发展的时代潮流，正在加速向经济社会各个领域广泛渗透，培育以核技术应用产业为代表的新质生产力，已经成为把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略性选择。近年来，国内放射性药物产业链日趋完善，多家跨国药企也纷纷布局，持续加码中国市场。预计2025年，国内放射性药物市场规模将达到93亿元人民币，到2030年，市场规模将进一步增加至260亿元人民币。

“我们要探索人体干细胞体内过程的影响，目前存在‘两缺两难’问题。”在中国工程院院士王广基看来，需要借助核医学、核技术，推动干细胞研究的发展。希望大家一起攻克细胞药物体内构成、成药性的研究，促进活细胞药物的产业发展。

放射性药物在肿瘤、心脑血管等重大疾病的精准诊疗中发挥着重要作用。

中国工程院院士董家鸿谈到，未来相信在钇-90技术的引导下，会有更多的患者可以得到有效治疗。通过新型核素的研发和应用，带动我国放射性药物产业发展，最终服务于健康中国战略。

同位素技术是核医学的核心内容。“225Ac同位素靶向药物是先进的放疗技术，与粒子束放疗形成完美互补，应该得到大力发展。”中国科学院院士赵红卫在大会上呼吁国内相关部门的支持。

“放射性药物正在经历‘文艺复兴’，发展非常快。”中国人民解放军总医院第一医学中心主任医师田嘉禾表示，中国做放射性药物的非常多，现在药物的研发不是一个单位能解决的，要和临床结合才能完成，大家要一起合作，这是一个基本的趋势。

在中国科学院上海药物研究所分子影像中心主任程震看来，放射性药物受到了越来越多的认可。把放射性核素利用好，真正的造福于病人，需要和多个学科交叉，和生物学家、药学家及不同的领域合作，这是放药原始创新的核心驱动力，未来将有更多的放药进入临床，产生更大的价值。