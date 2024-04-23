织密医保基金监管防线

国家医保局等六部门近日联合印发《2024年医保基金违法违规问题专项整治工作方案》，要求聚焦虚假诊疗、虚假购药、倒卖医保药品等欺诈骗保违法犯罪行为，针对骨科、血透等重点领域，在全国范围开展专项整治工作。

医疗保障基金是群众的看病钱、救命钱。近年来，我国出台一系列法规制度，持续加强医保基金监管，体现了筑牢医保基金安全防线、守护好群众看病钱的决心。

由于医保领域违法违规问题具有广泛性、顽固性等特点，当前我国医保基金监管形势仍然严峻。一方面，骗保手段迭代升级，个别医院在虚假用药、虚构病历、虚记耗材等环节分工明确，组织化、专业化特征愈发明显。

另一方面，医保基金监管“跑冒滴漏”现象仍然存在，违反规定收费、串换项目收费、过度诊疗等情况仍然多发频发。此外，随着跨省异地就医快速普及，基金监管也面临诸多新情况。

要坚持问题导向，打出监管组合拳。探索将专项整治与信用管理相结合，进一步强化定点医药机构自我管理主体责任，促进医药机构不断完善内部管理制度，自觉规范医药服务行为，合理有效使用医保基金，共同维护医保基金安全。健全医保部门与公安、财政、卫健部门的数据共享、线索互移、联查联办机制，强化联合惩戒，推动行业治理。

还要创新手段，探索现代化监管方式。相关部门应以全国统一的医保信息平台为依托，充分运用大数据模型筛查分析苗头性、倾向性、趋势性问题，持续提升监管效率和能力。同时开展好医保反欺诈大数据监管应用试点工作，探索药品追溯码在医保基金监管中的应用，加快构建更多高效管用的大数据模型，推动大数据监管取得突破性进展。