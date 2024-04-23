“癌王”来得悄咪咪？那是没读懂胰腺的求救信号

胰腺癌是老百姓口中的“癌王”。早期胰腺癌的症状隐蔽，很多患者确诊时已达晚期，丧失了最佳手术切除机会。人们大多不知道，默默无闻却身负重任的胰腺也是会发出求救信号的。今天，我们就来聊聊胰腺癌的“预警信号”吧！

1号预警：各种难治的“肠胃病”

有些患者感觉长期的“肠胃不适”：腹痛腹胀；消化不良，食欲缺乏；恶心呕吐、腹泻便秘……但是这样的“肠胃问题”反复发作可能是胰腺癌的征兆。因为，在生理结构上，胰腺不仅和胃是“邻居”，还分泌许多消化酶。胰腺出了问题，可能表现消化系统症状。比如，腹胀就是中老年胰腺癌典型的首发症状。因此，如果您的“胃病”经规范治疗仍无缓解，胃镜又没有问题，则要尽早到医院检查。

2号预警：无故虚弱低烧、体重下降

部分中老年胰腺癌患者早期有虚弱、体重下降、低烧的症状，前两者更是达到了半数之多。一方面，狡猾的胰腺癌伪装成的“肠胃病”让人食欲减弱，进食减少；另一方面，逐渐增大的肿瘤“寄居”在人体内，如饕餮之虫般蚕食着人体的营养，导致体重下降。因此，如长时间消化不良、身体虚弱、体重下降的朋友，千万不要大意！

3号预警：皮肤颜色加深、变黄

如果胰腺癌发生在胰头，那么胰腺会发出的第三个预警信号：“黄疸”，也就是巩膜和皮肤的颜色明显变黄了。这是由于胰头肿瘤压迫了胆管系统导致的，半数以上老年胰腺癌患者都会有黄疸表现。此外，很多胆道疾病，如胆结石、胆囊炎也可能导致黄疸，需要医生为您做进一步检查判断。

4号预警：诡异的内分泌变化

胰腺是高效的“劳动小能手”，除了消化酶，胰腺还可以分泌胰岛素调节血糖。胰腺癌会导致患者胰腺的结构功能被破坏，降低胰岛素的分泌，从而表现出糖尿病相关症状，如尿频、饥饿和口渴等。

5号预警：持续的腰酸背痛

椎间盘突出、腰肌劳损……这些疾病的年轻化，让腰酸背痛变得常见起来。但胰腺属于“腹膜外位器官”，也就是说在胃肠后面，更靠近背部——腰酸背痛也可能是胰腺在高呼“救命”。如长期腰背部疼痛的朋友，要及时就医检查。

敲黑板

定期筛查 防先于治

早诊早治是抗击胰腺癌的良方。面对“癌王”我们无需焦虑，专业的医生会为我们的健康保驾护航。让我们共同在生活中关注这些“预警信号”，改善生活习惯，远离烟酒、油腻食物、苯类化合物等致癌危险因素。

文/张奕垚 葛洋 于丹（北京朝阳医院）