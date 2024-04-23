来个爱的抱抱 超减压！

著名的心理治疗师萨提亚曾说过:“我们每天需要四个拥抱才能生存，需要八个拥抱让我们精力充沛，需要十二个拥抱才能成长。”

没错，拥抱的力量被我们大大低估了。今天，医生就来跟大家聊聊拥抱的作用，也希望你在看完文章后，给你爱的人和爱你的人一个爱的抱抱！

拥抱时的身体在变化

拥抱、握手等身体接触行为都会促进个体体内催产素的释放。催产素又被称为拥抱激素、爱的荷尔蒙。催产素可以增加人与人之间的情感连接。当一个人去爱和感受到被爱的时候，实际上就是体内分泌催产素的感觉。这种激素具有调节社交、让人愉悦的功效。它会让我们渴望亲密接触，引发同理心，并且更愿意关爱他人。

人与人之间，孩子与父母之间都是靠催产素这个爱的激素在连接彼此之间的亲密关系。

与此同时，拥抱还有利于释放身体中的血清素。血清素可以帮助我们“感觉良好”，让我们感受到更多的愉悦。

另外，拥抱时体内的皮质醇会马上降低。皮质醇是人体内肾上腺皮质释放的一种糖皮质激素，又称为压力荷尔蒙。我们可以理解为皮质醇就是“鸡血”激素，是精神刺激、压力情绪背后的罪魁祸首。

拥抱在心里种下爱的种子

著名的心理学家赫洛德·傅斯提出:拥抱可以消除沮丧——能使体内免疫系统的效能上升；拥抱能为倦怠的躯体注入新生命，使你变得更年轻，更有活力。在家庭中，每天的拥抱将能加强关系，并大大地减少摩擦。

经科学研究表明，拥抱会促进触碰双方的血液循环，可以缓解压力，增强免疫力。同时也可以使人获得放松和安全感；减轻孤独感，促进人与人之间的沟通和情感连接。

对于婴幼儿的心理发展来说，拥抱也发挥着无法取代的作用。心理学研究发现，那些经常被触摸和被拥抱的孩子，心理素质要比缺乏这些行为的孩子健康得多。在家庭中，每天的拥抱能使家庭成员之间的关系更加和睦，大大减少家庭矛盾。

“皮肤饥饿”只因少了抱抱

在我们中国人的习惯里很少拥抱。在一天的工作结束之后，回到家里，与家人之间也很少有亲密的身体接触。久而久之，在我们还没有发现之前，就已经出现了“皮肤饥饿”。 缺乏拥抱，会对我们产生影响吗？答案是肯定的。

对于成年人，有学者对有无拥抱体验的男女的皮质醇水平进行测试，结果表示：相较于拥有拥抱体验的对照组，拥抱前女性皮质醇（压力荷尔蒙）水平明显高于拥抱后。

童年时代身体接触的多少与长大后的身心健康密切相关。一些在小时候极少得到母亲拥抱、亲昵的孩子长大后会形成一种潜在而又深刻的对被爱、被关心、被抚慰的渴望感，有的渴望是很直接的对身体接触的渴望：渴望被抱紧，被爱抚，甚至被摸一下头或者头发；另外一些人则喜欢抱着被子、枕头或者毛茸茸的玩具。他们往往感觉到孤单、不被爱、自卑，容易与人产生隔阂。

而如果一个人在婴幼儿时期就充分地享受到母亲的“皮肤接触”，就不会形成“皮肤饥饿”，他会对自己所获得的爱感到满足，这对培养日后的情绪平衡能力、自信心以及关爱别人的能力都会起到很大的积极作用。

文/罗佳（北京安定医院）