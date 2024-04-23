有些妹子减肥 减着减着就进了妇科

眼看天气越来越热，身上的肉肉藏不住啦，赶快减肥！节食、大量的运动、吃各种减肥药……相信这些方法很多人都有尝试过，或是正在尝试的过程中。结局要么减重成功但伴随其他症状，要么减重失败直接放弃，要么减重短暂成功后又反弹。

在妇产科门诊，减重后月经减少、闭经的病例屡见不鲜，交流中发现大多数妹子在减肥的过程中，更关注变“美”的结果，而不是减重对健康品质的提升。今天，就来跟大家聊一聊过分关注瘦身效果、减肥用力过猛，可能带来的妇科问题。

不当甩肉招来的妇科病

以下三种减肥方式有可能给女生埋下健康隐患。

过度节食 血糖供应能量，当不足时，大脑会接收到能量缺乏的信号，很多器官就没有办法正常运转。脂肪是合成体内激素的重要原料，体脂丢失过多过快，就很难维持雌激素的正常分泌，导致月经减少，甚至闭经。

蛋白质转换成氨基酸后，起到更新和修复的作用，一旦缺乏，会出现皮肤起皱、头发干枯、贫血、水肿、月经失调、肌肉流失等健康问题。可见任何一种营养素都很重要，当长期缺乏时，机体首先是保障心、肝、肾等“首要”脏器的营养支持，而选择降低或关闭“次要”的生理功能来维持生存，比如月经。

超负荷大量运动 有研究显示，女性运动员闭经人数居多。因为过度运动会引起激素分泌失调，使月经量减少或延迟，甚至闭经。美国运动医学会将经常运动的女性中出现饮食紊乱、闭经和骨质疏松症三种症状相结合的现象，定义为“女运动员三联征”。

长期吃各种减肥药 市面上很多的减肥药伴随着一些不良反应，不同程度地影响女性的内分泌系统，不宜长期使用。

“姨妈”缺位或需补雌激素

减重期间女性经常会忽略月经的变化，直到出现闭经才开始重视。当体重恢复，月经也会慢慢恢复，但恢复时间因人而异，可能需要半年到一年，有的甚至更久。

所以，体重可以很快减下来，但月经却不一定很快恢复正常。在月经没有恢复正常期间，需要雌孕激素人工周期治疗，以免导致子宫、卵巢等生殖器官的萎缩。如果闭经时间长，还要关注骨密度，适量补充钙及维生素D，预防骨量的流失。

胖不胖参考这3个指标

你是真的肥胖吗？根据2022年《中国居民肥胖防治专家共识》我们可以通过一系列评估指标来测一测：

体重指数BMI 如果BMI大于24小于28为超重，大于等于28就属于肥胖。这个方法简单易用但也有局限性，比如，BMI不能区分脂肪和肌肉含量。因此BMI是衡量机体整体肥胖程度的指标。

腰围、腰围身高比 这个指标可间接判断是否存在中心型肥胖。腰围测量时需在自然呼吸情况下，于髂嵴最高点和第12肋骨下缘连线中点处，用软尺沿水平方向绕腹1周。男性腰围≥90厘米，女性腰围≥85厘米就属于中心型肥胖。

计算腰围身高比时腰围和身高的单位需保持一致。目前以0.5作为切点，0.40-0.49时无向心性肥胖危险，0.50-0.59时向心性肥胖发生风险增加，0.60时为高风险。

人体脂肪的测量、体脂率 这个方法可以筛查BMI指数正常的隐性肥胖患者。一般来说正常成年男性体内脂肪含量占体重的15%-18%，女性为20%-25%。

你对减重还有些误会

不少人在减重方面还存在一些误区，导致在减肥的道路上一条道走到“黑”，人倒是瘦了，健康也丢了。

只看是否掉秤 不少减肥人士只关注体重下降多少斤，却忽视了身体内肌肉、水分、脂肪等成分的比重变化，“肌肉减少性肥胖”就是很好的例子，证明肥胖与肌肉减少是可以同时存在的。

期望短期快速减重 要知道短期的快速减重，减的是水分和肌肉，而且容易出现脱发、月经紊乱、免疫力下降等伴随症状。例如逐渐受到关注的“跌重性闭经”即体重下降超过标准体重的15%以下出现的闭经，多见于年轻女性。

想获得一劳永逸的减重成效 实际上是没有任何一种方法是可以永久保持减重效果的，只有舒适、简单、易行的方式才可长久。

文/王贞娜（北京儿童医院顺义妇儿医院）

小贴士

减重悠着点 每周别超两斤

科学减重方法不仅可以预防月经失调，还可以长期维持健康体重，避免体重反弹。

制定规律的减重周期，不宜骤减，应循序渐进，例如每周体重减轻不要多于1千克，在每日能量需求基础上，达到500-1000千卡的负平衡，这个负平衡可通过调整饮食和运动来完成。对于肥胖患者，每周不超过1.5千克。减重达到标准后仍要控制热量摄入与运动强度的平衡，避免反弹。肥胖合并多囊卵巢综合征患者，还应结合个体情况，去专科门诊咨询。

教你几招儿 减脂不减肌

减肥前必须要明白的是：减肥是减脂肪，不能减肌肉。下面，北京市疾控中心的专家就来给大家推荐四个减脂不减肌的好方法。

计算自己每日所需摄入的总热量 如果你的体重指数BMI在18.5-23.9（体重正常），可以用这个公式计算：每日所需总热量=理想体重×每公斤体重所需热量，理想体重（kg）=身高（cm）-105。如果已经超重或者肥胖，需要咨询医生，根据自身情况确定每日所需能量。

健康饮食 在平衡膳食的基础上，控制进食总量，使每日摄入总热量低于消耗量。如果你能做到以下几点，可以让减肥事半功倍。

（1）食物多样。

（2）每天吃好早餐，不吃零食和夜宵。

（3）低热能、低脂食物。

（4）用小号餐具进餐，每餐细嚼慢咽，减慢吃饭速度，每餐吃七八分饱。

（5）每天至少有一餐以全谷物为主食，如午餐或晚餐为粗杂粮。

（6）顿顿要吃菜。每天都要吃深绿色的叶菜，中餐、晚餐分别至少应有2种蔬菜，保证每天摄入300-500g蔬菜，深色蔬菜应占一半。

（7）优质蛋白绝不可少。

（8）每天喝牛奶。纯牛奶、没有添加糖的酸奶、低脂或脱脂牛奶等都可以。

（9）多喝白开水，少碰碳酸饮料、风味饮料等含糖高的饮料。

吃动平衡 养成每天晨起量体重的习惯。多作体力劳动和体育锻炼，做家务、走路、各种运动项目……选择自己喜欢的运动方式，使体重逐渐减轻达到正常标准体重。

充足睡眠 有研究显示：导致身体发胖的主要原因是体内生长激素分泌不足。生长激素是人体自行分泌的一种天然激素，主要作用是促进骨骼及肌肉的生长，同时也加速体内脂肪的燃烧。但这个激素只有夜间睡眠时分泌，尤其是在入睡 90分钟以后分泌量最旺盛。

此外，人体在睡眠时，身体机能运作会趋于迟缓，但新陈代谢功能仍会持续进行，积存于体内的卡路里也能不断地燃烧。越是年轻健康的人，细胞代谢就越活跃，睡眠时消耗的能量当然就越多。

文/本报记者 李洁