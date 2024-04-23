“消博”观潮 新型消费好物加速“出圈”

重量更轻、性能更优的碳纤维自行车、“会呼吸”的人造草、听指令的“空中的士”……会期6天的第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）上，数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费好物加速出圈。

“展会第5天，我们带来参展的几十支碳纤维羽毛球拍全卖完了。”连续两年与消博会相约的毕然，是连云港神鹰碳纤维自行车有限公司副总经理。今年参展，他明显感觉到“展品的消费转化率较去年更高，展区内很多展品都在变为‘爆品’”。

这家专注于碳纤维材料研发与创新的企业，一连展出多款轻便、实用好物，与全球精品同台亮相。此前靠消博会“出圈”的碳纤维自行车，已远销全球多国。“包括原材料生产、技术研发、产品设计，我们做到了碳纤维材料生产、应用的全产业链覆盖。”毕然告诉中青报·中青网记者，不同于以产定销，如今是把消费者的体验作为产品设计的主导方向之一，以解决痛点为目标扩大碳纤维材料的应用类目，“消费需求在其中起到引领作用”。

同一展区，来自安徽馆的荣电集团业务经理李永帅也关注到消博会的溢出效应。去年参展，该集团展出的轻音破壁机、可视空气炸锅、智能风扇等智能小家电受到欢迎，在展会期间对谈成功的合作伙伴合作至今。今年，智能热饭煲、温控养生壶等依旧成为人气潮品。

“相较于传统大家电，小家电的精细化、个性化需求正在撬动更大的市场。”李永帅以水壶为例，如今的温控养生壶，不仅能烧开水，还兼具泡茶、煮粥、煲汤、涮火锅等多种功能。与此同时，海外的个性化消费则聚焦于某一功能的极致。李永帅介绍，此次在消博会上展示的真空抽气机在日本等海外市场销量较高，“针对的就是当地消费者爱吃冷食，冷食需保鲜的极简需求。”

围绕衣食住行，更智慧的生活方式在消博会持续更新，以灵活可控、智能交互为特点的人工智能产品也是历届消博会的常客。在本次消博会的国货特色潮品展区，最快3秒钟做好一杯茶的智能分体式出茶机出现在深圳馆。

喜茶相关负责人告诉记者，2021年，企业组建专业智能设备研发团队，陆续研发出智能电子秤、智能出茶机、自动去皮机等茶饮智能设备，覆盖门店原料制备、原料管理、调饮制茶等全流程应用场景。此次消博会上首秀的设备是升级款，能够保障喜茶在全国乃至全球不同城市、不同门店的出品一致性，实现更高效与更安全的茶饮制作。

和其他中国本土消费品牌一样，喜茶正加快出海步伐，并把消博会作为重要出发点。上述喜茶相关负责人介绍，当前，喜茶在全球拥有超3000家门店，相继进入英国、澳大利亚、加拿大、美国、韩国等海外市场，“新茶饮智能化设备的应用，将推动行业以更高的标准化水平、更好的品质，全面加速出海业务的发展。”

从消费者愿意为智能化、数字化消费买单，到众多企业借助智能化转型东风扬帆出海，透过消博会这一窗口，更多消费新风尚、消费行业的变化趋势被看见。用科大讯飞消费者事业群副总裁战文宇的话来说，人工智能产品在眼下已经不再是前沿科技打造的奢侈品，而是成为人们日常生活中不可或缺的工具。

连续4年参展，战文宇注意到，从参展商、观展商到普通观众，大家对“硬核”科技的关注度、重视度越来越高，展会启动第二天，该企业带来的扫地机器人等AI家庭产品的销量就实现了同比50%的增长。“新的消费增长需求主要集中在科技产品的高效化、智能化、个性化等方面，（要）为消费者解决真实世界的刚需。”战文宇以消费电子行业为例说，随着大模型的能力升级和落地应用的陆续发布，消费电子产品的用户体验在大模型的赋能下被重新定义，正加速消费电子产业上下游的复苏节奏。

值得期待的是，本次消博会上，关于空中交通的消费新潮也在涌动。在户外展区，一款“空中的士”正打开人们的想象空间。在本次消博会启动前6天，该设备顺利获得中国民航局颁发的型号合格证、适航证和生产许可证，成为全球首个获得“适航三证”的无人驾驶载人电动垂直起降航空器。参展商亿航智能集团副总裁贺天星介绍，这意味着该公司旗下的产品亿航EH216-S已具备量产资质，未来乘坐这款无人驾驶航天器的消费者，“只需预约空中的士，一键下达指令就可以‘自由飞行’”。

今年的政府工作报告中，“低空经济”首次出现，与生物制造、商业航天并列为“新增长引擎”。在贺天星看来，随着低空经济不断发展，未来或将有更多航空器出现在人们日常出行场景中。