清明时节是否应该多沐浴阳光？

答：天气变暖，阳光和煦，沐浴阳光能使人心情愉悦，有助于促进钙的吸收和利用，对健康大有裨益。沐浴阳光的最佳时段是上午10点之前和下午3点之后。中午阳光强烈，紫外线过强，容易对皮肤造成伤害。沐浴阳光时注意防晒，可露出手臂和小腿，以促进维生素D更好地吸收。

——《个人健康手册（二十四节气·清明篇）》





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