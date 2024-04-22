春季如果皮肤发痒，可以用热水冲洗吗？

答：用热水冲洗瘙痒的皮肤，可能会刺激皮肤，加剧瘙痒感，甚至导致皮肤干燥和炎症。春季如果皮肤发痒，应该用温水清洗皮肤，并在洗澡后涂抹保湿乳液或润肤霜，以帮助锁住皮肤水分，减少瘙痒。

——《个人健康手册（二十四节气·清明篇）》





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