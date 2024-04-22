只要出门戴口罩，就可以预防春季感冒？

答：飞沫中含有可能导致感冒的病毒和细菌，戴口罩能够阻挡飞沫传播，可以在一定程度上降低呼吸道疾病的传播风险。然而，预防春季感冒不仅仅依赖于戴口罩，还需要采取勤洗手、保持室内空气流通、避免密切接触生病的人、及时接种疫苗等综合措施。

——《个人健康手册（二十四节气·清明篇）》





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