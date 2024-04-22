春天应该多吃虾、蟹、贝类吗？
2024年04月22日10:52 来源：人民网-人民好医生
答：春季是生长发育旺盛的季节，适当增加营养摄入有助于身体健康。但虾蟹贝类等海鲜可能会诱发某些人的过敏反应或加重某些疾病症状，如哮喘、皮肤病等。易过敏体质的人群应少量食用或避免食用海鲜。应考虑个体差异，适量均衡，不宜一概而论。
——《个人健康手册（二十四节气·清明篇）》
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(责编：杨媚、权娟)
答：春季是生长发育旺盛的季节，适当增加营养摄入有助于身体健康。但虾蟹贝类等海鲜可能会诱发某些人的过敏反应或加重某些疾病症状，如哮喘、皮肤病等。易过敏体质的人群应少量食用或避免食用海鲜。应考虑个体差异，适量均衡，不宜一概而论。
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