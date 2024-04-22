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清明节气如何给宝宝进行推拿？

2024年04月22日10:51 来源：人民网-人民好医生

答：宝宝的推拿需要根据小儿生理特点来进行，旨在促进气血流通，增强免疫力，调节脏腑功能，包括捏脊、摩腹、推天河、分推肩井等方法。进行推拿时，动作要轻柔，力度适中，以宝宝舒适为度，每次推拿不宜过长，一般5-10分钟即可。推拿前后应注意宝宝的反应，如有不适立即停止。此外，推拿最好在宝宝空腹或饭后1小时进行，以避免影响宝宝的食欲和消化。

——《个人健康手册（二十四节气·清明篇）》

                             

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(责编：杨媚、权娟)




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