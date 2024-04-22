为什么清明宜“动”不宜“静”，不能坐卧太久？
答：春季是万物复苏、阳气生发的季节，人体应该顺应自然界的变化，适度增加户外活动，舒展阳气，透达于体表，使气血得以运行去顺应春季的生发之气。而中医认为，久卧伤气，气伤日久则会伤阳，不利于人体健康。
清明前后，容易受到思亲氛围影响而心情低落，郁郁寡欢，此时如果不进行适当活动，容易因情志不舒导致肝气不畅而伤肝，不利于养生。
——《个人健康手册（二十四节气·清明篇）》
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答：春季是万物复苏、阳气生发的季节，人体应该顺应自然界的变化，适度增加户外活动，舒展阳气，透达于体表，使气血得以运行去顺应春季的生发之气。而中医认为，久卧伤气，气伤日久则会伤阳，不利于人体健康。
清明前后，容易受到思亲氛围影响而心情低落，郁郁寡欢，此时如果不进行适当活动，容易因情志不舒导致肝气不畅而伤肝，不利于养生。
——《个人健康手册（二十四节气·清明篇）》
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