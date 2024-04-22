春季助养阳气，应该怎么吃？

答：春季是助养阳气的最佳季节。在饮食方面，可适当食用韭菜、香椿芽等。古人养生有“早上吃姜，如喝参汤”的说法，生姜辛，微温，有很好的温中散寒的功效，在早晨适当吃姜或者喝姜汤，能生发人体阳气，注意不要空腹喝，以免刺激肠胃。

——《个人健康手册（二十四节气·清明篇）》





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