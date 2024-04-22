春季食用哪些食物可祛湿？

答：（1）生薏苡仁，具有利水渗湿、健脾止泻等功效，平时生薏米煮水喝即可达到祛湿健脾的功效。（2）茯苓，可利水渗湿、健脾、宁心，无论是打粉煮水还是熬粥均可达到祛湿的功效，与生薏苡仁同用效果更佳。（3）生山药，可补脾养胃、生津益肺、补肾涩精，可直接煮水当茶饮，也可蒸熟食用。此外，食用白扁豆、赤小豆、冬瓜、玉米等食物可祛湿健脾，亦可用艾草泡脚温阳祛湿。

——《个人健康手册（二十四节气·清明篇）》





扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端