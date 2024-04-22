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为什么清明时节应适当晚睡早起？

2024年04月22日10:39 来源：人民网-人民好医生

答：《黄帝内经》中写道：“春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣，夜卧早起，广步于庭”。清明节前后应适当晚睡早起。注意不能熬夜，容易导致阳气折损、耗伤；也不能贪睡晚起，否则气机宣发不畅，久之产生头晕、失眠、困顿、乏力之感。

——《个人健康手册（二十四节气·清明篇）》

                             

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(责编：杨媚、权娟)




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