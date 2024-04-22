清明节气还要不要“春捂”？

答：春季为风邪最易侵袭人体的时节，天气虽渐暖，但早晚温差较大，容易感冒。“春捂”是必要的，应根据天气变化及个人体质适时增减衣物，注意腰部、腹部、足部等部位的保暖。

——《个人健康手册（二十四节气·清明篇）》





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