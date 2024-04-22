答：清明节作为中国的传统节日之一，拥有丰富的文化内涵和多样的习俗活动：

扫墓祭祖：这是清明最主要的习俗之一，也称为“寒食节”。人们在这一天或前后，前往祖先的墓地进行打扫，献上鲜花、食物和纸钱等，以此表达对先人的怀念和敬仰。扫墓时还会燃放纸钱，认为这样可以给逝去的亲人带去财富和安慰。

踏青赏花：春回大地，万物复苏，春花烂漫，到郊外踏青游玩，赏樱花、赏桃花，欣赏大自然的美景，进行春游活动，寓意着生活的美好和对未来的期许。

放风筝：清明节放风筝是一个流传已久的传统活动，尤其在北方地区较为盛行。人们会在风筝上系上小铃铛，当风筝飞上天空时，铃铛的声音清脆悦耳，传说这样可以带来好运。

植树种草：清明节植树的习俗与其在春季的时间节点相契合，是植树造林的好时节，美化环境、保护生态。

吃青团和荠菜：清明节期间有吃青团和荠菜的习惯。青团是一种用糯米粉和鲜嫩艾草（或其他绿色植物）汁制作的点心，内馅多样，象征着春天的色彩和生机。荠菜是春季的时令蔬菜，有清热解毒的功效，人们常用它来做汤或饺子馅。

——《个人健康手册（二十四节气·清明篇）》

扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端