梦百合针对青少年睡眠问题发布解决方案

青少年儿童的睡眠问题受到社会各界的广泛关注，中国睡眠研究会等机构推出的《2022中国国民健康睡眠白皮书》显示，小学/初中/高中学生的睡眠平均时间分别仅有7.65小时、7.48小时和6.5小时，从企业端来看，床垫品牌商在青少年睡眠领域的研发和探索，或将为问题的解决提供更多的思路。

4月19日，在第83届中国教育装备展示会期间，MLILY梦百合发布青少年0压睡眠新品，并针对青少年睡眠问题发布解决方案和智能新品。

梦百合家居电商事业部总经理孙建江介绍，针对青少年睡眠不足和脊柱发育问题，MLILY梦百合通过专利的非温感0压绵，结合青少年儿童身体特性、生活习惯、审美偏好、睡眠场景等，设计软硬适中的床垫，能够提升孩子们的深度睡眠时间和快速眼动睡眠时间，从而促进身体机能的修复和大脑生长发育，这将在一定程度上解决青少年儿童睡眠不足问题，以高质量睡眠对冲睡眠时长的局限。此外，MLILY梦百合与国际脊骨神经科学会（ICA）的合作研究成果，也有利于其产品对青少年儿童脊柱健康的保护，使脊柱处于自然弯曲状态的同时有效支撑身体。

天猫生意参谋后台数据显示，MLILY梦百合占据2023年度天猫智能床类目618、双11大促期间累计销售指数TOP1，并曾拿下京东、抖音等平台的多个榜单，是国内智能床赛道最受欢迎的品牌之一。