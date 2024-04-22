奶酪博士发布全新品牌升级计划 助力儿童健康成长

4月20日，由中国副食流通协会主办的第一届食育嘉年华在北京举行，近万名小朋友来到场地打卡游玩。大会以食育助力儿童健康成长为主题，共同探讨儿童食育与食品融合、标准体系建设、食品认证等相关问题。由中国副食流通协会指导，奶酪博士参与起草的《儿童干酪和儿童再制干酪》团体标准在该论坛发布，这是国内首次制定专门适合儿童食用的干酪和再制干酪标准。

在会上，奶酪博士创始人兼CEO陈昱桦发布全新品牌升级计划，定位“高钙食品，就选奶酪博士”，官宣前中国女篮国家队队长陈楠为品牌挚友&高钙推荐官，推出“小博士”儿童高钙食品系列，同期发布十余款新品。

中国副食流通协会会长何继红，北京农学院教授、中国副食流通协会食育与健康产业分会副会长仝其根，教育部全国学校食品安全与营养健康工作专家组秘书长/中国农业大学食品科学与营养工程学院教授车会莲，北京工商大学食品与健康学院副教授李妍，京东集团-京东零售-大商超事业部-洁护母婴业务部采销经理黄晓巍，奶酪博士创始人兼CEO陈昱桦共同发布了行业《儿童干酪和儿童再制干酪》团体标准。

《中国居民膳食指南（2022）》建议，无论是大人还是儿童，每日都应该饮用牛奶或者其他奶制品来获取每日所需的营养。奶酪及其制品作为儿童日常的乳制品来源，可提供优质蛋白质、钙及其他维生素和矿物质营养，有助于儿童成长发育。北京工商大学食品与健康学院副教授李妍认为，需要更注重营养、安全、口感、形式等方面的因素，以确保儿童能够获得健康、安全和愉快的饮食体验。

《儿童干酪和儿童再制干酪》则在2022年的新国标基础上，从食材的选用，理化、微生物、污染物指标以及食品添加剂和食品营养强化剂的使用等核心内容方面进行了更为严格的要求，尤其是儿童再制干酪，比如要求干酪比例≥55%，不额外加水稀释，同时必须添加维生素D等两种或两种以上营养强化剂。

《中国居民膳食营养素参考摄入量》指出，成年人钙每日推荐量为800毫克/天，儿童青少年、孕期哺乳期以及中老年人群，钙每日推荐摄入量为1000~1200毫克/天，而中国居民营养与健康状况监测数据显示，我国城市居民平均钙摄入量不到400毫克，约95%的中国儿童青少年普遍存在缺钙问题。

李妍表示，乳制品是最好的膳食钙来源，钙的生物利用率高。奶酪是牛奶经凝结浓缩加工而成，不仅富含钙质，同时补充优质蛋白质、维生素等营养素，有助于促进钙吸收。

洞察中国儿童、青少年、家庭用户等不同人群需求和生活场景，奶酪博士以高钙奶酪核心原料优势为基础，结合自有工厂营养研究所及创新研发中心，聚焦“高钙”，提出全新升级品牌定位：“高钙食品，就选奶酪博士”。

陈昱桦介绍，奶酪博士将坚持“天然乳钙更亲和更好吸收；要全面营养加持，更要宝贝爱吃；践行环境保护与可持续发展”的四大理念，将旗下产品分为四大系列：即食奶酪系列，包含原有产品线小圆奶酪、新鲜奶酪，奶酪棒，小方奶酪等；佐餐奶酪系列，包含奶酪片、奶酪碎、涂抹奶酪酱等；全新“小博士”儿童高钙食品系列，包含饼干膨化类、主辅食、乳制品、肉制品、营养品等共5大品类；以及专业餐饮系列。

目前，奶酪博士“小博士”儿童高钙食品系列共有17款产品，其中10余款皆为本次发布会上线新品，包含配料表干净0蔗糖的高钙奶酪小馒头、“安全磨牙”的高钙奶酪磨牙棒、能够满足主食需求的高钙奶酪儿童营养面条等。同时，奶酪博士全线产品包装也全新升级，为了方便消费者更清晰每款产品“高钙”指标，每100克产品钙含量数值在包装上进行了明确标注。

奶酪博士成立五年以来，坚持以父母心、好奇心、好胜心锻造极致产品为核心价值观。陈昱桦表示：奶酪博士将保持创业初心，以“用奶酪发酵美好”为使命，以“让奶酪成为生活中的柴米油盐”为愿景，希望将奶酪这样具有高营养价值的美好食物带给更多国人，希望下一代更有高度。