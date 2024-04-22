这份面向孕产期群体的健康锦囊请接好

孕育健康的宝宝是每个准爸爸准妈妈的期盼。近日，人民好医生客户端携手妇产科专家推出面向备孕及孕产期群体的健康知识锦囊，致力于为每一个想孕育婴幼儿的家庭提供健康帮助。

首都医科大学附属北京妇产医院围产医学部主任医师邹丽颖建议，育龄家庭应做好孕前检查，从身体、心理等各方面进行充分的准备。关于备孕，适龄女性在备孕时要注意保持一个健康的状态，进行孕前咨询及检查，重视自身病史、BMI值（体重指数）、饮食方式，提前补充叶酸至孕后三个月。

关于孕期检查，首首都医科大学附属北京妇产医院产三科副主任丁新建议，6至9周孕妇做孕早期超声来判断胎儿是否在宫内、是否存在胎心胎芽和胎儿数量；12周孕妇做一个NT超声检查，来预测胎儿是否存在染色体异常或者心脏畸形等相关风险，如果NT≥2.55毫米，则建议做产前检查；13周孕妇可以做一些染色体筛查，来检查胎儿是否存在染色体异常风险，检查项目包括无创DNA、唐氏筛查、羊水穿刺、脐血穿刺等方式，其中羊水穿刺需要在16至22周左右，适合有染色体异常胎儿分娩史、高龄、超声指标异常等孕妇，脐血穿刺适合20至24周孕妇；24周至28周孕妇建议做糖耐筛查，来判断孕妇是否存在妊娠糖尿病情况；28周后还会有个小排畸，来进一步筛查胎儿是否存在结构、发育异常情况；32周开始，建议孕妇进行每周一次的胎心监护。

“一个好的身体和好的心理状态对于育龄女性非常重要，保持身心愉悦、轻松有爱的家庭生活氛围也对孕期女性至关重要。同时，正在备孕的女性从生活习惯上进行一个调整，尽量做到不熬夜、不吸烟、不酗酒；一些从事特殊工作的女性要避开有害物质的接触，如一些重金属、有机溶剂、杀虫剂等，最好能脱离相关环境一段时间再怀孕；对于一些高龄且有基础病的人群，建议先做病情评估，在病情稳定且适合怀孕的状态下再去怀孕。”邹丽颖说。

丁新建议，围产期女性要做好吃动平衡、营养补充，还要注重饮食、睡眠、体重等方面，做到营养膳食、充足睡眠、合理增重。此外，孕前有基础疾病史、染色体异常等疾病胎儿分娩史、多次流产、高龄等人群要在备孕前到相关医院进行检查，由专业医生给出相关建议。丁新提醒：“孕妇在整个孕期一定要关注自身的血压、血糖、体重和睡眠，吃好喝好心态好，定期产检，听从医生建议。”

为进一步助力更多宝爸宝妈“育得好”“预”得好，人民好医生客户端将继续重点关注婴幼儿常见的呼吸道疾病，并邀请专家围绕科学预防举措、婴幼儿呼吸道感染影响等内容进行解读。