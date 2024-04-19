直播预告：胆囊长“肉疙瘩”离癌变远吗？ 专家带你了解胆囊癌

在第30个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端联合中国医师协会特别推出中国医师协会肿瘤医师分会专场系列科普直播。

胆囊癌是胆道系统最常见的恶性肿瘤，具有症状隐匿、发展迅速、早期转移、预后极差的特点。提及胆囊癌，就绕不开胆囊炎、胆结石和胆囊息肉这些字眼。那么，胆囊癌的发生，究竟与这三者有何联系？如何预防胆囊癌？治疗胆囊癌有哪些手段？胆囊癌发生肝转移又该怎么办？

4月20日14:00至15:00，首都医科大学附属北京天坛医院普外科主任医师张洪义做客“人民好医生”客户端直播间，就胆囊癌防治的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

张洪义，教授，博士生导师，首都医科大学附属北京天坛医院普外科主任医师，中国科技部973国家重点课题评审专家库成员，国家肿瘤联盟普通外科专业委员会主任委员，中国研究型医院肝胆胰专业委员会副主任委员，中华医学会器官移植学会委员，全军肝胆外科专业学组副主任委员，吴阶平基金会肿瘤微创介入治疗组副主任委员，第九、十届全军肝胆外科专业学组副主任委员，中国医师协会肝脏、胆道学组常务委员等。

如何收看直播：

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