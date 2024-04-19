直播预告：防癌保“胃”知多少？带你了解胃癌！

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划首席专家/专委会专家/中青年专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

胃癌是起源于胃黏膜上皮细胞的恶性肿瘤，可发生于胃的各个部位，设法消除或减弱生活中已知的可疑致胃癌因素，是预防胃癌的重要措施。2024年4月19日15:00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请中山大学附属肿瘤医院内科主任医师邱妙珍，华中科技大学同济医学院附属协和医院胃肠外科主任医师张鹏来到演播室，就胃癌的相关内容进行分享，欢迎您收看！

专家简介

邱妙珍，中山大学肿瘤医院内科主任医师、博士生导师。美国约翰霍普金斯大学博士，中山大学肿瘤医院优秀青年人才，临床科学家；主持科技重大专项子课题、国自然面上等在内的国家级和省部级基金5项；荣获国家科技进步二等奖和省部级科技进步一等奖等奖项四项；CSCO胃癌专家委员会委员、参与CSCO胃癌指南编写；胰腺癌青年委员会委员；中国抗癌协会胃癌专业委员会青年委员；在 JAMA ONCOL, Signal Transduct Target Ther,Genome Md等杂志发表第一/共同第一作者SCI论文60余篇。研究方向：消化道肿瘤的内科治疗，靶向和免疫治疗，遗传性胃癌筛查等。

张鹏，华中科技大学同济医学院附属协和医院胃肠外科主任医师。2016-2017年在美国Mayo Clinic进行博士后研究，现担任中国医师协会外科医师分会胃肠间质瘤专家工作组委员、微创外科专家工作组委员、专业信息传播和教育专家工作组委员，中国抗癌协会胃肠间质瘤专委会委员，中国临床肿瘤学会胃肠间质瘤专家委员会委员、神经内分泌肿瘤专委会委员，中国普通外科青年学者攀登计划成员，《中华实验外科杂志》《临床外科杂志》编委、《中华胃肠外科杂志》通讯编委，以第一作者或通讯作者发表论文60余篇，其中SCI论文30篇；主编/副主编《胃肠间质瘤精准诊疗与全程化管理》书籍3部。

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