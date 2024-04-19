飞利浦：加码本土创新 以多元化的产品和专业服务助力提升临床诊断效率

第89届中国国际医疗器械(春季)博览会近日在上海举行，作为全球第二大医疗器械市场 ，近年来，越来越多跨国企业的研发中心、创新中心加码在华布局。今年飞利浦围绕“智创中国”主题，加码本土创新，以科技创新为新质生产力蓄势赋能，围绕重大疾病领域及救治场景展示了更加多元的产品与专业服务，助力提升临床诊断效率。

在博览会现场，飞利浦展出了多款创新产品，助力诊疗流程的优化，帮助提升医疗资源利用率。飞利浦大中华区首席商务官刘令表示，科技创新是医疗器械行业发展新质生产力的核心驱动力，有利于解放医护人员生产力、节约医疗资源。

结合本次博览会的“人工智能+医疗”的热点，飞利浦也在人工智能的创新应用方面呈现了不少新亮点。飞利浦大中华区高级副总裁、影像业务负责人陈胜裕介绍，以CT领域为例，此次发布的新品依托人工智能平台和技术的创新应用，可以在心血管和肿瘤领域实现一机多能的影像学诊断。“在产品研发过程中，我们充分与中国的DRG/DIP政策结合，提高诊疗效率，对于提升医疗资源利用率和医院病床周转率也有一定帮助，全面助力医院高质量发展。”他说。

飞利浦夸克CT。（受访者供图）

“飞利浦在创新科技的同时也注重可持续发展和绿色发展。”刘令表示，在助力医疗行业实现可持续发展方面，飞利浦也在积极行动。她举例说，飞利浦通过深入技术创新，研发无液氦磁共振技术，不仅减少了液氦的消耗量，也降低了磁共振设备的重量，让磁共振设备可以安装在任意楼层、任意科室，拓展了磁共振的应用场景和领域，更好地满足诊断需求，并降低了设备的安装、维护成本。

为响应“以旧换新”政策在医疗器械行业落地，飞利浦在近期推出了“以心焕欣”医疗设备及服务升级焕新计划。飞利浦大中华区超声业务市场负责人梁涛介绍，以超声为例，提供整机焕新服务，可以将使用多年的旧机焕新为具备最新技术的超声诊断系统，不但能够让医疗机构通过旧机折抵做到更好的设备成本控制，同时也能让医生用上飞利浦最前沿、最新的超声设备，并通过更优质的图像为病患提供更好的诊断。不仅限于超声领域，据了解，该计划还覆盖了磁共振、CT、血管机、超声、院内监护、睡眠呼吸、企业信息化领域的国产化医疗设备及产品的焕新升级，并提供围绕全生命周期设计的一站式服务方案，助力提升设备及服务效能。

不久前，国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》。刘令提出，得益于中国持续优化的营商环境、日益强化的政策支持，飞利浦得以在华深耕，共享中国发展机遇并取得了可喜的成就。近年来，飞利浦聚焦“在中国、为中国”的战略，从本土创新、本土制造、本土服务等多维度集中发力。未来，飞利浦还将不断加大在中国的投资，引入全球创新技术，同时打造因地制宜的本地智研、智造产品及解决方案，为健康中国建设以及全民健康水平的提升贡献力量。