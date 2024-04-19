关于麻疹，这些知识您要掌握

人民网北京4月19日电 （记者孙红丽）麻疹是由麻疹病毒引起的急性、出疹性呼吸道传染病。中国疾控微信公众号近日发布信息称，麻疹四季均可发病，以冬春季为多见，儿童是主要易感人群。麻疹是传染性最强的疾病之一，患者为麻疹的传染源，在疾病的潜伏末期到出疹后5天均具有传染性。凡未患过麻疹又未接种过麻疹疫苗的人，在接触麻疹患者后，均易被感染而发病。

另外，麻疹主要通过呼吸道飞沫传播，患者可通过打喷嚏、咳嗽等方式将病毒播散到空气中，易感者吸入病毒后可感染；也可以通过直接接触感染者的分泌物而传播。

临床症状有哪些？

1．潜伏期：约10天（7~21天）。在潜伏期末可有轻度体温上升。

2．前驱期(出疹前期)：一般2~4天。主要表现有：发热，体温可达38℃甚至更高；流涕、喷嚏、咳嗽上呼吸道症状及流泪、畏光，眼结膜炎等症状。发热2~3天后，口腔颊粘膜周围可见周围有红晕的蓝白色斑点，称柯氏斑（Koplik斑），是麻疹早期诊断的标志。

3．出疹期：发热2~5天后可出现特征性皮疹：自耳后、发际、前额、面、颈部开始自上而下波及躯干和四肢手掌足底，为玫瑰色丘疹，疹间有正常皮肤。出疹时体温达到高峰，全身症状加重。

4．恢复期：若无并发症，皮疹出齐后体温开始下降，进入恢复期。皮疹出齐后，依出疹顺序逐渐隐退，色变暗，有色素沉着及糠皮样脱屑，2~3周消退。疹退同时体温随之下降到正常，病情自愈。

该怎样预防麻疹？

接种麻疹疫苗

通过预防接种含麻疹成分疫苗，提高人群免疫力是预防麻疹的最有效措施。目前我国使用的麻疹疫苗毒株为S191，免疫后产生的抗体可中和不同基因型的麻疹病毒流行株，不论单一疫苗还是联合疫苗使用对麻疹的预防都具有良好效果。适龄儿童按免疫程序及时接种疫苗非常重要。自2020年6月起，我国实施8月龄和18月龄各接种1剂次麻疹腮腺炎风疹联合疫苗的免疫策略。

其他预防措施

1．控制传染源：加强对患者的管理，坚持早发现，早诊断，早隔离，早治疗。

2．注意室内空气流通，开窗通风，晾晒被褥。同时要注意防寒保暖，维持良好的个人卫生习惯，平衡饮食，增强免疫力。

3．加强体育锻炼，增强体质。

4．尽量不要到人群拥挤、空气流通比较差的公共场所，尤其要注意加强对8月龄以内的、还未到疫苗接种年龄的婴幼儿的保护。如果不得不去，一定要做好个人防护，如科学佩戴口罩等，以减少感染麻疹的机会。