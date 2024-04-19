国家卫健委：请公众关注“健康体重” 降低重大慢病发病率

“请公众要关注‘健康体重’，要了解自己的体重是不是在一个健康的范围。我们要把体重管理好，降低重大慢病的发病率，这就需要全社会的共同努力。”18日，全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安如是说。

今年4月是第36个爱国卫生月，主题为“健康城镇 健康体重”。18日，国家卫生健康委在云南省曲靖市召开新闻发布会，围绕这一主题介绍爱国卫生工作有关情况。

毛群安表示，随着国家人民生活方式的变化、生活水平的提高，人群中超重肥胖比较多，呈现上升趋势，特别是对于青少年的超重和肥胖，专家们提示这对于青少年未来的健康成长影响非常大。超重和肥胖乃至引发慢病的发生，不仅是中国面临的比较突出的公共卫生问题，也是全球面临的共性问题。

毛群安称，卫生健康部门要提供技术支持，要通过权威科学的知识技能传播，让公众了解如何判断自己的体重是不是健康，如何使自己和家人体重保持在健康的状况。同时需要从运动、医疗卫生服务等各个方面采取综合措施来有效管理，所以今年爱国卫生月，特别强调要在全社会倡导文明健康的生活方式，防控慢性病。

国家卫生健康委、全国爱卫办将围绕“健康城镇 健康体重”主题，把爱国卫生月的主题宣传和全年的健康促进活动有力结合起来。将调动全系统的力量，为社会开展权威的科普活动，还将发布新一版的居民健康素养66条。毛群安说，希望全国各地各个方面能够组织开展群众性的科普实践活动，并宣传推广典型做法，促进形成“人人参与、共建共享”健康中国综合治理的新格局。

发布会上，云南省卫生健康委副主任许伟、曲靖市人民政府市长李先祥，浙江省台州市爱卫会主任、台州市人民政府副市长李昌明分别介绍推进爱国卫生运动方面的经验和做法。