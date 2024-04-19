云南居民健康素养水平提升至26.77%

18日，国家卫生健康委在云南省曲靖市召开新闻发布会，介绍爱国卫生工作有关情况。记者从会上获悉，2020年以来，云南省建成11.7万座洗手台，16.2万多家餐馆、758个城区农贸市场达到规范标准，新改建城乡厕所219.2万座，居民健康素养水平提升至26.77%。

“云南将爱国卫生运动与健康云南有机结合起来，也探索了一些好的经验和做法，所以今年4月我们在云南启动了第36个爱国卫生月活动。”全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安在发布会上表示，近年来，云南省委省政府结合群众在日常生活中一些有关促进健康的需求，持之以恒地开展多项专项行动，同时在实际工作中不断丰富爱国卫生工作的内涵，并且在方式方法上积极创新，特别是关注调动群众的主动健康意识。

云南省卫生健康委副主任许伟在发布会上介绍，2020年，云南立足疫情防控常态化需求，创新开展了“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，省级财政投入65亿元，仅用一年半时间就实现全省所有县达到国家卫生县城标准。

2022年，云南深化拓展爱国卫生工作成果，对照健康中国建设总体要求，结合云南实际，接续实施“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”爱国卫生新“7个专项行动”，全域打造健康县城，爱国卫生工作实现由城乡环境整治向全生命周期健康管理的跨越。

许伟称，在今年1月全国环境卫生群众满意率调查中，全省满意率超过90%的州市从2023年的9个增加到15个，追求文明健康的生活方式、维护绿水青山的生态环境成为云南人民的自觉行动。