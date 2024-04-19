今日谷雨：宜祛湿 防过敏

今日，我们迎来春季的最后一个节气——谷雨。谷雨时节，寒冷天气接近尾声，气温逐渐升高，降水也频繁了起来。

天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时介绍，谷雨时节雨水多，空气湿度大，湿邪侵犯人体，容易造成湿邪困脾，出现春困、不思饮食等现象。此外，还易发生湿阻经络，引发关节疼痛、神经痛等症状。因此，建议大家在日常生活中注意关节部位的保暖，尤其护好裸露部位的关节。发肤未干时勿吹风，避淋雨。天晴时晒太阳，平时适当运动出汗。饮食在遵循“少酸多甘”原则的同时，宜多食用健脾祛湿之品，如山药、赤小豆、薏苡仁、扁豆、鲤鱼、鲫鱼等。

“日常还可通过按揉足三里、丰隆等穴以达到健脾祛湿的目的，可于每日早晚用拇指按揉以上穴位，按揉过程中以感到酸胀为度。”韩娟说。

“谷雨时节还有喝谷雨茶、食香椿的习俗。”韩娟指出，谷雨茶可令人神清气爽、阳气生发，“春困”得消。谷雨时节的香椿醇香爽口，营养价值高，有健胃止泻、利尿祛湿、提高机体免疫力、抗菌消炎等功效，非常适宜食用。

韩娟提醒，谷雨时节，春暖花开，过敏体质者易出现或复发过敏性鼻炎、过敏性哮喘、荨麻疹等，表现为打喷嚏、流鼻涕、咳嗽、喘息、皮肤瘙痒等。建议易过敏人群在这期间注意防护，戴好口罩、穿长袖衣服，户外活动时要避免与过敏源接触。过敏反应发生严重时应及时到医院就诊。