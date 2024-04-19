95个创伤后应激障碍相关基因发现

据最新一期《自然·遗传学》杂志报道，迄今为止最大规模的创伤后应激障碍（PTSD）遗传学研究确定了95个与患PTSD风险相关的基因座（即基因组中的位置），其中包括80个以前没有发现的基因座。该结果可能有助于解释为什么有些人会患上PTSD。

美国麻省理工学院与哈佛大学布罗德研究所研究人员的这一发现，证实了遗传性是PTSD的核心特征，并再次印证了导致PTSD复杂性的遗传因素。

研究人员汇编了88项不同的全基因组关联研究数据，涉及欧洲、非洲和美洲超120万人的患PTSD的风险信息。

数据分析揭示了95个与PTSD密切相关的基因座，其中43个似乎在导致PTSD中发挥了作用。研究人员发现，PTSD与抑郁症有许多共同的遗传特征。

尽管之前的研究发现女性PTSD的患病率高于男性，但研究人员在他们的数据中没有发现这方面的证据。他们检查了X染色体，发现了5个与PTSD有关的基因座，但X染色体上的这些变化将对男性和女性产生类似的影响。

研究还发现，控制运动和平衡的小脑可能与这种疾病有关。连接运动神经元和感觉神经元的中间神经元也与患PTSD的风险提高有关。未来的研究可能有助于确定这些组织和细胞中的关键基因是如何影响PTSD症状和行为的。