将健康理念转化为健康行动

2024年4月是第36个爱国卫生月，全国爱卫办开展了以“健康城镇 健康体重”为主题的爱国卫生月活动。18日，国家卫生健康委在云南曲靖召开新闻发布会，介绍推广了云南、浙江台州在丰富爱国卫生工作内涵、关注调动群众主动健康意识等方面的有益探索。

随着人民生活水平提高，超重肥胖现象呈现上升趋势，特别是青少年，超重肥胖对他们的健康成长影响非常大。全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍，今年爱国卫生月强调要在全社会倡导文明健康的生活方式，防控慢性病，以“健康体重”作为健康促进活动的切入点，让广大公众了解超重肥胖对健康的危害。具体工作包括：一是为社会开展权威科普活动提供源头信息和科普资源，不断完善健康科普专家库、资源库以及传播机制，引导医务人员加大健康科普力度，提高广大人民群众的健康素养水平；二是倡导全国各地组织开展群众性的科普实践活动，通过义诊、体检、健康咨询等健康服务活动和丰富多彩的实践体验活动，推动健康生活进社区、进农村、进单位、进学校、进家庭，促进群众将健康的理念转化为健康的行动；三是宣传推广典型做法，促进形成“人人参与、共建共享”的健康中国综合治理的新格局。

云南省通过绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康等7个专项行动全面促进群众健康。云南省卫生健康委副主任许伟表示，云南省以高血压和糖尿病为突破口，全面实施18岁以上人群首诊测血压和35岁以上人群测血糖，引导群众开展健康自我监测，同时注重发挥家庭医生作用，推动家庭医生签约服务向健康管理服务转变，促进综合连续的健康管理服务向社区家庭延伸，打造集预防、治疗、康复为一体的“一站式”服务平台。此外，注重发挥中医药优势作用，加强中医治未病和康复建设，提升二级以上综合医院康复服务能力，推进县级中医医疗机构、基层中医馆全覆盖，在中医康复的基础上逐步拓展现代康复功能，实现康复回基层。通过构建优质高效的医疗服务体系，“防、治、管、康”综合施策，云南实现全省慢性病过早死亡率下降至15.42%。

村是爱国卫生运动的重要阵地。“在推进乡村爱国卫生运动方面要做好文章，将乡村的环境卫生治理向乡村的社会健康管理转变。”浙江省台州市爱卫会主任、台州市人民政府副市长李昌明说，台州市在实践中注重普及健康生活，倡导村民健康饮食、不抽烟、多运动；优化健康服务，规划设置村级卫生机构，加强老年人、孕产妇和儿童健康管理，完善慢病全周期健康管理；完善健康保障，落实健康建设的人财物等保障；建设健康环境，既包括健康家庭等健康“细胞”建设，也包括健康步道等支持性环境建设；推进健康治理，将文明健康生活方式纳入村规民约。