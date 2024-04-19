资源沉到一线 转诊更加方便（让老百姓过上更好的日子）

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近年来，郑州市金水区通过建设紧密型城市医疗集团，推动医疗资源下沉基层，确保分级诊疗顺畅运转；破除人事关系、职称评定等壁垒，充实基层医疗实力，提升线上诊疗能力；推动健康中国建设，让预防和治疗并重，构建三级健康管理联动体系，将健康管理融入基层社会治理，多措并举保障群众健康。

前不久，需要长期住院治疗的退休市民王大爷，选择从省级三甲医院转出，住进了家门口的人民路街道社区卫生服务中心。

“别看这只是个社区医院，却和金水区总医院联通，水平不低。”他对记者说，家门口能住院，方便家人探视，也能经常见到老朋友。

近年来，河南省郑州市金水区通过建设紧密型城市医疗集团，推动医疗资源下沉基层，为分级诊疗体系落地落实打下坚实基础；通过构建三级健康管理促进联动体系，将健康管理融入基层社会治理，预防和治疗并重，有效保障了群众的健康。

建设城市医疗集团

分级诊疗顺畅运转

“每天医生治疗完，老伙计们就来找我打牌、聊天，住得近，走几步就到。儿子儿媳送饭也方便，和住家里差不多！”王大爷感慨，“家门口的社区医院真好！”

“我们这有金水区总医院派来的副主任医师，能满足王大爷的治疗需求。”人民路街道社区卫生服务中心主任宋培培说，“金水区搞了紧密型城市医疗集团后，医生来社区工作的积极性大为提高。”

作为省会中心城区，金水区100多平方公里的辖区内，分布着13家三甲医院，医疗资源丰富。

“有这么多大医院、好医院，正为我们开展分级诊疗和织密基层公共卫生服务网络提供了条件。”金水区区长张艳华说，金水区努力推动分级诊疗，加强基层公共卫生服务体系建设，既是在帮助辖区160多万居民群众特别是困难群众就近就便就医、优质廉价就医，也为其他地区来郑州就医的群众盘活更多优质医疗资源。

在多年医改基础上，金水区以三级综合水平的金水区总医院牵头，成立紧密型城市医疗集团，对21家街道社区卫生服务中心和9家社区卫生服务站，实行人力资源、财务运营、物资保障、医疗质控和信息管理的“五统一”。

金水区总医院院长屈燕鸣以转诊为例介绍了成立紧密型城市医疗集团的好处，“上下一体，总医院不仅不会和社区卫生服务中心抢患者，还会提供技术支持。社区费用低，总医院技术好，患者适合去哪里就去哪里。”

屈燕鸣继续介绍，集团内，从社区到总医院的上转患者，免挂号费，畅通就诊、检查、住院流程；而下转患者则取消起付线，专线直达、专人接诊。

“过去，往往上转容易，下转难。可是从2023年以来，我们集团内的下转患者达到了3042人次，同比增长了2倍。”屈燕鸣说，“基层诊疗量占集团的69%。基层留不住患者、大医院人满为患的问题，在金水区得到了很大程度的缓解。”

充实基层医疗实力

提升线上诊疗能力

原本在金水区总医院呼吸科工作、拥有副高级职称的王强医生，通过全科医生考核后，主动要求到家附近的凤凰台街道社区卫生服务中心工作。凭借较高的医疗水准，王强平均每个工作日接诊50名患者，并借助CT等医学设备诊断，帮助3名患者发现了早期癌变，使他们得以及早治疗。

“从总医院到社区，人事关系、待遇考核基本不变，思想上没有包袱。这两年，孩子还小，离家近、好照顾，也能为社区作点贡献。”王强说，现在社区中心的诊疗环境、设备都不错，可以满足大部分就诊需求。

“推动分级诊疗，难点在充实基层的医疗实力。近年来，金水区不断加大投入，向基层倾斜资源。”金水区卫生健康委党组书记、主任李慧敏介绍，目前金水区80%的社区卫生服务中心都安装了CT等医疗设备，社区卫生服务中心的平均资产达到了1100万元。

“在人事管理上，我们畅通集团内部流动、调配，实现了100%中高级职称医生定期到基层坐诊，60%常态化在基层工作，大大充实了基层力量。”李慧敏说。

“患者右小腿外侧腿骨上的凸起，请你们重点关注。”通过互联网诊疗系统，将患者的医学图像发送到区总医院远程诊断中心后，凤凰台社区卫生服务中心的全科医生魏俊丽还不放心，又打去电话，讲明了自己的一些建议。

李慧敏介绍，金水区所有街道社区卫生服务中心都配备了互联网诊疗设备，方便基层医生随时线上求助，去年互联网线上会诊超2.7万人次。“2023年，我们辖区内的全科医生增量较2019年提升了118.96%，达到254人。医护人员到基层工作的积极性越来越高。”

据统计，3年来，金水区坚持政府主导、公益为主，综合辖区人口分布、基础设施、群众需求等因素，新建7家街道社区卫生服务中心，改造提升14家街道社区卫生服务中心，并全部纳入集团化管理，实现辖区基层公共卫生服务设施全覆盖。

“按照《社区卫生服务中心服务能力标准（2022年版）》，区内全部社区卫生服务中心均达到国家能力建设基本标准，60%达到国家推荐标准能力建设，9家成功创建‘社区医院’，就医环境、服务能力双双提升。”李慧敏说。

构建三级联动体系

健康管理融入社会治理

“阿姨，您身体恢复得不错，没事可以去散散步，但切记要慢行，注意别摔倒。”在凤凰台街道张庄社区208号楼王兰英老人的家里，社区医生马玉玲为她做完针灸推拿后，这样叮嘱。

与她同来的社区健康管理促进员赵浩嘉则为老人家属留下了最新的健康宣传页，并登记了治疗、恢复信息。

今年75岁的王兰英，脑出血后需要长期住院，家人照顾负担较重。

前年10月，金水区依托完善的家庭医生服务体系，开始家庭病床试点，王兰英第一个交了申请。“住在家里，享受住院待遇，治疗费用大部分能报销，社区医生定时上门治疗。儿女在家就能照顾我，省心又省力。这项政策好！”王兰英说。

在加强医疗服务能力的同时，金水区着力推动健康中国建设，预防和治疗并重，构建三级健康管理联动体系，将健康管理融入基层社会治理。

在马玉玲位于凤凰台街道社区卫生服务中心“社区医生之家”的工位旁，张贴着一张《凤凰台街道健康管理促进服务团队成员名单》，共分为13个小组，每个小组都包括特定的家庭医生、社区健康管理促进员、社区护士和区总医院专家。

“我们的健康管理体系是全方位、多层次、联动融合的。”李慧敏介绍，“既有覆盖全面的社区医疗体系，也有区、街道和社区联动的三级健康促进体系。”

据李慧敏介绍，金水区创新打造家庭签约医生街道工作室、社区服务站、楼院诊疗点“三位一体”的家医服务阵地，面向群众提供健康教育、健康管理、中医药、妇儿保健等9项基础性免费服务，并以此为基础支持，探索针对特殊患者开放家庭病床，推动健康服务向老百姓家门口延伸。

据统计，金水区累计有121.9万多名群众签约家庭医生，建立居民健康档案143.39万份，管理慢性病患者14.14万人。

同时，创新构建区、街道、社区三级健康管理促进联动体系，区级成立健康管理促进委员会，街道、社区分别成立健康管理促进中心、健康管理促进办公室，将居民健康服务纳入党建引领网格化基层治理体系之中，每个网格至少配备一名健康管理促进员。

“我们的作用，主要是向居民普及健康知识，同时密切关注居民健康状况，有居民健康方面的突发情况，随时向上报告。”赵浩嘉说。

“为满足群众多样化的卫生健康需求，金水区面向公共场所开放了一批便民母婴室，提供多元化公共场所母婴服务。同时，为了提高居民的自我健康服务能力，我们还将面向长处方患者增设一批智能售药亭，通过扫描二维码实现自助取药；面向社区居民投放一批可以开展自助式健康检测、体能评估的智慧健康屋。”李慧敏说，“依靠科技节本增效，提供高质量健康服务，是我们的重要发展方向。”

《 人民日报 》（ 2024年04月19日 14 版）