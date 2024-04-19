践行文明健康的生活方式（记者手记）

加大控烟执法力度、打造绿色低碳社区、倡导健康的生活方式……近年来，各地深入开展爱国卫生运动，取得了良好进展。

今年是爱国卫生运动开展72周年。在党的领导下，爱国卫生运动坚持以人民健康为中心，坚持预防为主，大大改善了城乡环境卫生状况，有效控制了鼠疫、霍乱等急性传染病，全民健康水平大幅提升，人均预期寿命达到了78.2岁，群众健康素养显著提高。

随着工业化和城镇化深入推进、人口老龄化加快以及人们生活水平提升，我国面临多重疾病负担并存、多种健康影响因素交织的局面。譬如，由于长期保持高油、高糖、高盐饮食习惯和缺乏运动，不少人出现肥胖，一部分人患有高血压、糖尿病等慢病。解决这些问题，仅靠医疗卫生工作是不够的，必须从源头解决健康影响因素。而深入开展爱国卫生运动是促进健康的重要抓手。

加大健康知识科普力度。充分发动和鼓励医学、疾控领域权威专家参加健康科普活动，引导人们主动学习掌握健康技能，养成戒烟限酒、适量运动、合理膳食、心理平衡的健康生活方式，有效预防慢病发生。要把科普资源向基层特别是农村地区倾斜，鼓励专家下沉到基层。要加强健康科普的针对性，尤其关注老年人、妇女、儿童青少年、特定职业等重点人群的健康问题。社区、村委会等基层单位要积极组织、充分发动群众参加健康科普活动，让健康观念深入人心。

丰富群众体育健身活动。适当的健身运动能够舒缓压力，提升免疫力，增强心肺功能，消耗体内过多能量，有效预防“三高”。一方面，加大体育健身设施建设力度。充分利用废弃厂房、空地、口袋公园等场所，建设更多体育健身设施，满足群众就近、实惠的健身需求。另一方面，广泛开展全民健身赛事活动。各机关单位、企业、社区要充分动员群众，开展多种形式的健身比赛活动，增加趣味性，同时做好科学健身指导服务和医疗保障服务。

健康是人民永恒的追求。爱国卫生运动是疾病预防、促进全民健康的重要手段。希望各地各部门充分发挥爱国卫生运动的优良传统，倡导群众积极践行文明健康的生活方式，助力健康中国建设。

《 人民日报 》（ 2024年04月19日 19 版）