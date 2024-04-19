保护消费者权益就是保护消费意愿（纵横）

前不久，《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》（以下简称《条例》）公布，全面加大对消费者安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、安宁权、个人信息等的保护力度，重点在细化经营者义务、强化国家保护、完善争议解决等方面作出一系列规定。

近年来，12315服务深入人心，严重消费侵权事件持续减少。但与此同时，网购“大数据杀熟”、直播带货“以次充好”、会员付费形如“套娃”、APP“用户协议”说变就变、个人隐私泄露等问题令人防不胜防。这些问题不仅直接损害消费者个体的利益，更有损整个社会的消费信心。

消费首先是一种意愿。随着消费者的需求愈发多元、消费水平水涨船高，决定大家“买不买”的，不再仅是家里“有没有”，消费者更加注重商品质量、品牌美誉度以及购物体验。因此，消费者权益能否得到保障，关乎整个市场秩序和未来发展前景。

细看《条例》，问题导向十分鲜明。比如，将消费投诉信息公示上升为法定义务，让广大消费者成为监督力量，就是对消费领域信用体系的创新。依托新技术新理念，时时把消费者权益放在前头，与时俱进构筑强而有效的监管堤坝，才能让大家买得放心、买得开心。形成经营者守法、行业自律、消费者参与、政府监管和社会监督相结合的消费者权益保护共同治理体系，让诚信成为市场底色、公平成为消费基石，最终将惠及活跃在市场上的所有经营主体。

数据显示，2023年我国社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2%。最终消费支出对经济增长贡献率达82.5%，拉动经济增长4.3个百分点。我国拥有世界上规模最大的中等收入群体，是全球最具成长性的消费市场，扩大内需也是以自身稳定性应对外部风险挑战的必然选择。聚焦问题，解除消费者的后顾之忧，充分释放内需潜力，方能做好畅通经济循环、带动经济增长的大文章。

信心来自于个体，潜能发轫于意愿。从老百姓关心的事做起，切实优化消费环境，千家万户“买买买”汇聚而成的热潮，将转化成源源不断的动力，推动中国经济行稳致远。

（摘编自《北京日报》）

《 人民日报 》（ 2024年04月19日 05 版）