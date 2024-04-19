直播预告：肺癌一定要化疗吗？专家为你释疑解惑

在第30个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端联合中国医师协会特别推出中国医师协会肿瘤医师分会专场系列科普直播。

肺癌是对人的健康和生命威胁最大的恶性肿瘤之一，而很多肺癌患者在初诊时已是晚期。那么，肺癌是如何进行分期的？哪些检查项目是肺癌筛查“金标准”？肺癌在什么情况下需要化疗？

2024年4月19日14:00-15:00，首都医科大学附属北京胸科医院肿瘤一科主任刘喆做客“人民好医生”客户端直播间，就肺癌化疗的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

刘喆，主任医师，硕士研究生导师，首都医科大学附属北京胸科医院肿瘤一科主任，北京肿瘤学会临床研究专委会副主任委员，北京肿瘤学会肺癌专委会副主任委员，中国老年医师协会肿瘤分会肺癌专业委员会常务委员，中国医药教育协会肿瘤免疫专业委员会常务委员，中国临床肿瘤学会CSCO非小细胞肺癌专病委员会委员，首都医科大学肿瘤学系委员，中国医师协会肿瘤医师分会委员，中国保健国际交流促进会肿瘤内科分会委员等。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

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