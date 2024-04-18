谷雨“防春火”，哪些食物可滋阴降火？

4月19日，当太阳到达黄经30度时，谷雨节气就到了。这意味着春季多变的寒冷天气逐渐稳定转暖，自然界阳气骤升。中医认为，春天内应于肝，春季肝阳容易亢进，继而诱发春日常见的鼻腔、牙龈出血，头痛眩晕，目赤眼干等疾患，这就是所谓的“春火”，俗称“上火”。哪些食物可以滋阴降火？谷雨时节应该如何养生？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·谷雨篇）》为您进行解答。

银耳

银耳为山野珍品，其性软糯润滑，被称为“菌中之冠”。中医认为其有滋阴、润肺、止咳、生津、养胃、补虚的功效，为食疗佳品。提醒：上等银耳并非雪白无瑕，而是微泛乳黄，过于白亮的银耳存在硫黄熏蒸残留的风险，需谨慎选择。

蜂蜜

现代研究表明，蜂蜜能促进儿童生长发育，提高人体免疫力，促进溃疡面愈合，并有护肝解毒、抗菌、抗肿瘤、改善睡眠质量、营养心肌等作用，是很好的天然养肝补品。春天养生，重在养肝，所以春天吃蜂蜜对养生很有好处。

鸭肉

中医认为，鸭肉性寒，入肺胃肾经，有滋补、养胃、补肾、消水肿、止热痢、止咳化痰等作用，适合体内有热、食欲不振、大便干燥者食用。营养学研究表明，鸭肉的蛋白质含量高于一般畜肉，而且其中的脂肪酸主要是不饱和脂肪酸，适宜三高人群食用。

百合

中医认为，百合性甘微寒，具有养心安神、润肺止咳的功效，可以治疗心肺两虚、热病后期余热未消、失眠多梦、神情恍惚、心情抑郁等症，适合受失眠困扰的人群食用。

桑葚

桑葚有补肝益肾、生津润肠、乌发明目、养血补血的作用，是药食两用的水果。注意：大便溏者不宜多吃新鲜桑葚；糖尿病人食用新鲜桑葚时要注意量；儿童不宜多吃桑葚。

除了食物种类多样，烹调方式也有讲究。谷雨节气应多采用如蒸、炖、煲、煮等有利于保持食物水分的烹饪方式，以增加水分的摄入，尽量减少煎炸、烧烤、干炒等。

【本文由北京中医药大学东直门医院（通州院区）周围血管科二区主任李友山进行科学性把关】

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