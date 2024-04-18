春风十里野菜香 不知不识莫乱吃

人民网北京4月18日电 （记者乔业琼）春风十里，花草萌发，又到了吃野菜的季节。在野外，经常会看见带着工具“挖呀挖呀挖”的挖菜族。很多人外出踏青时，也经常会采摘一些野菜回来尝尝鲜。近日，北京疾控微信公众号发布提醒，野菜虽美味，采食有风险，不知不识莫乱吃。

正规途径购买，谨慎野外采挖

很多野菜与有毒植物及其相似，采摘时辨别错误的概率大，不建议大家野外采挖。现在很多野菜都已经实现了人工种植，要想安全食用野菜，建议到正规的超市、农贸市场购买野菜，不要随便在散商游贩处购买。

工厂附近、污水附近和垃圾填埋场附近等区域生长的野菜容易受到环境污染，公园里和路边的绿化带通常会施用农药防治病虫害，这些区域的野菜不宜采摘食用，随意采挖也容易破坏生态环境，不宜提倡。

适量食用、因人而异

很多野菜也是药用植物，不宜经常食用，一次也不宜吃得太多。食用前要进行浸泡和焯水，这样不仅有助于去除部分毒素，还可以去除涩味，更有利于消化和吸收。

婴幼儿、孕妇、乳母、老人、对野菜有过敏史、消化系统存在疾病的人群，不建议食用野菜。

合理膳食，营养均衡

野菜虽然为人们的餐桌带来了“春天的味道”，但难以满足人体所需求的全部营养，还是推荐大家要合理膳食，营养均衡。

根据《中国居民膳食指南（2022）》的建议，推荐大家平均每天应摄入300-500g新鲜蔬菜，除了绿叶蔬菜外，紫色、红色、橘色等颜色的蔬菜也都可以经常选择。

出现症状，及时就医

野菜中毒的症状根据食用量、植物种类、个体差异有所不同，恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状多见，有些可以引起过敏症状，严重的可出现呼吸困难、昏迷，甚至死亡。

建议一旦发生不适，马上停止食用，立即催吐，携带剩余野菜及呕吐物，及时就医。