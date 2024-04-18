国家卫生健康委：采取多种方式提高广大人民群众的健康素养水平

人民网北京4月18日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答媒体提问。

国家卫生健康委宣传司副司长胡强强介绍，今年4月是第36个爱国卫生月，全国爱卫办开展了以“健康城镇 健康体重”为主题的爱国卫生月活动。

全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，国家卫生健康委、全国爱卫办围绕提升全民健康素养水平、改变不健康行为习惯、建立健康生活方式，把爱国卫生月的主题宣传和全年健康促进活动有力结合。

一是调动全系统力量，为社会开展权威科普活动，提供信息源头，提供科普资源，采取多种方式把健康知识和技能传递给公众，提高广大人民群众的健康素养水平。

二是希望全国各地各个方面组织开展群众性的科普实践活动。通过义诊、体检、健康咨询等健康服务活动和丰富多彩的实践体验活动，推动健康生活进社区、进农村、进单位、进学校、进家庭，促进将健康理念转化为健康行动。

三是宣传推广典型做法。促进形成“人人参与、共建共享”健康中国综合治理的新格局。

“近期，我们还将发布新一版居民健康素养66条，这66条是结合当前实际情况，在健康科普方面的核心信息。希望在新一版健康素养66条发布后，广大公众能够及时了解、学习和掌握健康理念和健康的行为。”毛群安说。