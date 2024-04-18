今年爱国卫生月为何强调“健康体重”？国家卫健委介绍

人民网北京4月18日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委在云南省曲靖市召开新闻发布会，介绍推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康有关情况，并答记者问。

今年4月是第36个爱国卫生月，全国爱卫办开展了以“健康城镇 健康体重”为主题的第36个爱国卫生月活动。会上，全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，国务院规定4月为爱国卫生月，就是利用这一个月的时间集中宣传推进开展爱国卫生运动，每年结合当前重点工作、影响健康的因素以及关注的问题来选择活动主题。

毛群安表示，随着人民生活方式的变化、生活水平的提高，人群中超重肥胖比较多，呈现上升趋势，特别是对于青少年的超重和肥胖，专家提示这对于青少年未来的健康成长影响非常大。世界卫生组织在研究影响人的健康因素过程中发现，生活方式和行为占据了非常重要的比重，特别是不合理膳食、缺乏运动，是导致超重和肥胖非常重要的原因，而超重和肥胖又是高血压、糖尿病、心脑血管等重大慢性疾病的主要致病因素。

“当前我国超重肥胖人数增加，我们又面临着要控制慢病发病率的紧迫任务，所以今年确定要利用爱国卫生月来集中宣传，请公众关注‘健康体重’。”毛群安说。

毛群安说，超重和肥胖乃至引发慢病的发生，不仅是我国面临的比较突出的公共卫生问题，也是全球面临的一个共性问题。把体重管理好，降低重大慢病的发病率，需要全社会共同努力，卫生健康部门要提供技术支持，通过权威科学的知识技能传播，让公众了解如何判断自己的体重是不是健康，如何使自己和家人体重保持健康的状况。

“改变人们的生活方式是一个难题，需要从运动、医疗卫生服务等各个方面采取综合措施，所以在今年爱国卫生月，特别强调要在全社会倡导文明健康的生活方式，防控慢性病。”毛群安说，希望大家以“健康体重”作为开展科普活动以及健康促进活动的切入点，让广大公众了解超重肥胖对健康的危害。在这过程中，树立每个人都是自己健康的第一责任人的理念，真正养成文明健康的生活方式。

“通过这些信息的传播，动员社会各方面力量来关心关注以及参与到超重和肥胖的防控工作之中，真正实现从源头上降低我国慢性病的发病风险，真正实现健康中国提出的让群众少生病，从过去被动医疗的行为特点转化为主动健康的方式。这就是把爱国卫生工作和健康中国建设有机结合，也是今年突出‘健康体重’这个主题的原因。”毛群安说。