直播预告：党建引领公立医院高质量发展

为助力公立医院开展党建工作，加强党建工作经验交流与分享，由国家卫健委全国医院党建工作指导委员会办公室指导的公立医院党建栏目《书记来了》在人民好医生客户端上线，邀请全国公立三甲医院党委书记做客栏目，畅谈党建心得与经验。

高质量党建对推动医院高质量发展有何重要意义？医疗机构该如何将高质量党建与医院业务深度融合，互相推动以谋共发展？4月19日10:00-11:00，天津医科大学肿瘤医院党委书记陆伟将做客《书记来了》，与大家分享医院在加强党建、促进医院高质量发展等方面的经验和做法，敬请关注。

专家介绍：

陆伟，主任医师、教授、博士生导师、天津医科大学肿瘤医院党委书记、天津市肿瘤医院空港医院党委书记、天津医科大学肿瘤医院肝癌防治研究中心主任。担任中国抗癌协会党委书记及副理事长、中国抗癌协会肿瘤肝脏病专业委员会主任委员、中华医学会消化病分会肝胆学组副组长等学术组织职务。

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