杨柳絮纷飞如何应对？中疾控发布提示

人民网北京4月18日电 （记者乔业琼）每年4月至5月上旬是杨柳絮的高发期，为何春季多飞絮？飞絮会带来哪些困扰？应该如何做好健康防护？近日，中疾控微信公众号发布相关提示。

什么是杨柳絮？

杨絮指的是杨树的种子，当杨树的果序要成熟的时候，果就会开裂从而导致杨絮四处飞舞。而柳絮则指的是柳树种子，柳树种子上面的白色绒毛，经常会随风飞散，就如同飘絮一样，所以又被称为柳絮。二者的外形是不一样的，通常杨絮的质地较为凝聚，和棉花比较相像，而柳絮相较于杨絮会更加的纤细分散，因此可以随风飘的更远。

为什么春天会多发杨柳絮？

杨柳絮飞舞和气象条件的关系密不可分，气温升高、光照充足、空气湿度小以及一定的风速都有利于飞絮的飘散。

以华北地区最早开始飘絮的白毛杨为例，当日平均气温达到14℃、相对湿度小于75%时，杨絮就开始在风中飞舞。在华北一带，往往4月上旬前后达到这一标准，杨絮开始飘飞。杨絮飘飞10余天后，柳絮也会进入飘飞期。

杨柳絮有哪些健康危害？

虽然杨柳絮本身没有毒，但对于容易过敏的人，这些飘絮更有可能造成过敏反应的发生，如频繁打喷嚏，眼泪横流等等，严重时还可能会诱发哮喘、慢性支气管炎等呼吸系统疾病，特别是孩子、老人和本身有呼吸道疾病的患者，往往对杨柳絮的反应特别强烈。

由于杨柳絮本身质地很轻，常随风或起或落或飘，当杨柳絮飘舞时，就会带起地上的尘土等杂质，从而影响空气质量。而且杨柳絮饱含大量油脂，如果杨柳絮遇到明火就会引起轰燃，且蔓延速度极快，火势很难控制，容易引起火灾等次生灾害。

应该采取哪些措施进行健康防护？

首先，过敏体质的人群应避免上午10时至下午4时这个飞絮高发时段外出，尽量选择杨柳絮出现比较少的早晨、晚上或是雨后外出。外出时，戴好口罩、眼镜和穿好外套；平时习惯戴隐形眼镜的可以换一副有镜片的眼镜，以防杨柳絮飞入眼睛；担心裸露的手臂过敏，可以套一件薄外套或者冰袖保护好自己的手臂。

其次，杨柳飞絮高发期应减少开窗时间，开窗时间尽量避开杨柳絮高发的时间，同时还要及时清理或喷水湿化飞入室内的杨柳絮，尤其是附着在电暖器等加热电器表面以及家具和地板表面的杨柳絮。

最后，易过敏人群平时要多注意锻炼，加强自身体质。平时多吃水果，三餐适当补充维生素C和维生素E能帮助减轻因过敏导致的身体炎症；过敏人群必要时要在医生的指导下服用抗过敏的药物。

有过敏性鼻炎、对花粉、杨柳絮敏感的人，可以每天清洗鼻腔2-3次。在正规医院或药店都可以买到专门的洗 鼻器和洗鼻盐水，来清除鼻腔里的花粉成分，缓解过敏反应。

如果杨柳絮不慎飞进眼，切记不要用手直接搓揉，如果直接用手搓揉很容易划破角膜，增加感染概率。应使用清水冲洗眼部，如果飞絮不慎进入眼睛深层，请及时就医处理。