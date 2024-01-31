我国加大重点人群职业健康素养监测和干预力度

新华社北京1月30日电（李恒、韩文榕）针对部分行业劳动者职业健康知识知晓率较低、相关培训和科普宣传等工作亟待加强等问题，国家卫生健康委办公厅、教育部办公厅、人力资源社会保障部办公厅等八部门日前联合印发通知，要求做好重点人群职业健康素养监测，加大重点人群职业健康素养干预力度。

这份《关于进一步推进职业健康保护行动提升劳动者职业健康素养水平的通知》指出，2019年健康中国行动实施以来，各地采取多种方式积极推进职业健康保护行动，取得明显成效，但仍存在各地工作进展不平衡、部分行业劳动者职业健康知识知晓率较低等问题。

通知要求推动用人单位落实主体责任，进一步加强职业健康管理；加大重点人群职业健康素养干预力度，针对素养水平较低的行业领域等，有的放矢进行干预，加大干预的频次和力度；以职业病防治院（所）、疾病预防控制中心等专业机构为科普主阵地，聚焦职业病危害风险高的行业领域、大中小学校教师和职业院校师生等，因地制宜推进职业健康知识“进机构、进企业、进学校、进乡村、进社区”；创新方式方法，广泛开展形式多样的科普宣传教育；加强组织领导，为推进职业健康保护行动提供有力保障。

近年来，全国新发职业病确诊病例呈下降趋势，2022年全国报告新发职业病病例数比2019年下降了40%。