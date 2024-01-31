节日消费旺 市场活力足

文旅市场——

丰富体验促消费

本报记者 王 珂 方 圆

“妈妈快看，白鲸在跟我们点头打招呼！”1月24日，在黑龙江哈尔滨极地公园极地馆白鲸剧场，正在观看白鲸水下表演的湖南长沙小游客李昊然对坐在旁边的妈妈说。当天首场表演时间是上午10点30分，10点刚过，剧场内就坐满了游客。表演开始时，能够容纳1000多名观众的剧场座无虚席。

“最近一段时间每天接待游客量都在1万人次以上，为了让游客都能看上表演，我们已经增加了表演场次，依旧是场场爆满。”公园品牌营销中心负责人张继伟说。

1月25日，由文化和旅游部主办的“欢欢喜喜过大年”2024年全国春节文化和旅游消费月主场活动在黑龙江哈尔滨举办。春节前后是传统文旅消费旺季，入冬以来，哈尔滨文旅市场持续升温。哈尔滨极地公园、冰雪大世界、太阳岛雪博会、东北虎林园等景区，都迎来客流接待高峰。冰雪大世界热闹非凡，冰雕、大滑梯、滑冰体验等项目人气满满。太阳岛雪博会的雪雕作品吸引众多游客观赏。

文旅消费的热，得益于供给的新。在哈尔滨极地公园，新意十足、丰富多元的旅游体验，成为吸引游客的重要因素。

在哈尔滨极地公园的互动体验区，几名游客正和海豹等动物互动。在公园商业街的淘学企鹅汉堡屋，与游客就餐位一道透明玻璃之隔，就有很多只企鹅。来自深圳的王蕊一家人一边用餐，一边观看企鹅。企鹅像是对餐桌上的食物很感兴趣，每当王蕊拿起食物，都会有小企鹅凑过来看一看。“因为孩子喜欢，所以今天已经在这里吃了两顿饭了，这种用餐体验很难忘。”王蕊说。

为了让更多游客看到南极企鹅，公园还在室外广场上搭建了200多平方米的室外巡游场地，并环绕场地建造了阶梯式看台。每天下午1点30分，近20只小企鹅到室外开展巡游。“能跟小企鹅近距离接触，真是太好玩了。”来自上海的游客马琳说。

“我们本来还想住在公园的北极熊酒店，可惜没有房间了。”王蕊说，北极熊酒店是公园推出的特色住宿酒店，共有20余间房间。在酒店的房间内，就可以近距离观看北极熊。“高峰期酒店一房难求，一般需要提前1—3个月预订。”张继伟说，文旅消费在升级，希望通过提供更加优质和丰富的玩、吃、住、文创等产品和服务，让游客的脚步慢下来，获得更好的体验。

文化和旅游部相关负责人表示，2024年全国春节文化和旅游消费月期间，将组织各地结合春节主题和冬季特点，举办内容丰富、形式多样的文化和旅游消费促进活动，推出消费满减、票价优惠等惠民措施，营造欢乐喜庆的节日氛围，更好满足群众春节文化和旅游消费需求，推动文化和旅游消费持续扩大，激发春节期间文化和旅游消费潜能。

特色餐饮——

创新供给热市场

本报记者 林丽鹂

竹筏漫游，烟波深处，湖鲜飘香。

江苏常熟虞山之麓的尚湖，以“太公鱼”等特色菜肴为主打菜，运用炒、爆、烤、炸、炖、蒸、煮等传统烹饪方法，将松树蕈、桂花栗子、虞山绿茶等土特产与鱼、虾、蟹、菱、藕、芹等尚湖荤素八鲜烹饪佐餐，一席“太公宴”营养鲜美。

尚湖因商朝末年姜太公隐居在此垂钓而得名。“尚湖物产丰富，湖鲜远近闻名，我们就地取材，以蟹、虾、鱼为主要食材，打造营养丰富、健康养生的经典名宴。”江苏省苏州市常熟尚湖花间府·烟波里酒店餐厅负责人罗沅江说，“这里自然风景宜人，置身美景一品传承千年的‘太公宴’别有一番风味。”

“从上海坐45分钟高铁就到了常熟，一下子从‘水泥森林’来到了‘水上森林’，真是身心愉悦。”上海市民杨成旺周末带全家来到常熟尚湖“微度假”，特地预约了烟波里餐厅的“太公宴”。

杨成旺看到，在餐厅前台已挂出“2月9日年夜饭包厢已订满”的通知。“我们错开春节旺季，提前来品尝一下湖鲜美味，边吃还能边跟孩子讲讲姜太公钓鱼的故事。”杨成旺说，“这里不仅有吃，还有玩。老人喜欢这里新鲜的空气，小孩喜欢附近的儿童乐园。”

“除了‘太公宴’，我们春节期间还为宾客们推出了两个系列年夜饭套餐，分别为合家团圆宴和龙凤呈祥宴，菜系为融合菜系，既可以品味常熟本帮菜特色，也可以品尝到其他不同菜系的美味。”罗沅江说。

“除了菜品本身，就餐环境和服务也是消费者重要的考虑因素。”该酒店总经理李增俊说，为了在春节期间更好地服务客户，特地为宾客们准备了丰富的花间活动，比如，大年三十安排了跨年茶话会，初一有喜气洋洋拜大年，还有很多“花间小日子”活动，如盛世舞龙、非遗文化竹编、皮影戏、虞山篆刻等等。

“我们看好消费复苏的态势，2023年确实感受到了文旅、餐饮、酒店行业的快速回暖。”李增俊说，“新的一年，我们对餐饮、酒店市场充满信心，会继续努力将‘太公宴’品牌打造好，扩大知名度，吸引更多消费者前来品尝。”

国家统计局发布的最新数据显示，2023年全年，全国餐饮收入52890亿元，同比上升20.4%。中国烹饪协会会长杨柳分析，去年餐饮收入突破5.2万亿元，创下了新高。随着生产生活有序恢复，促消费政策持续发力，餐饮行业快速复苏，发展信心进一步恢复。专家分析，新的一年，随着国内需求的持续扩大，餐饮业将持续回暖。

乡村大集——

浓浓年味暖人心

本报记者 齐志明

三和蜡印布、刻有狮猫元素的瓷器、小茶益杯等手工艺品，吸引人们争相购买；老赵庄花菇、丁马甲鱼、济美酱菜、运河黑牛等农副产品，成为乡亲们过年的“心头好”……春节将至，山东临清市运河风情园（东宛园）步行街上烟火气升腾，摊连着摊、店挨着店，此起彼伏的叫卖声、琳琅满目的商品，浓浓的年味暖人心。

“我一口气买了春联、小狮子面塑、酥鱼、熏鸽等许多年货，收获满满。”市民张玉芹女士拎着购买的一大堆东西高兴地说。

近日，2024春节山东乡村文化旅游节暨山东省“冬季黄河大集”（聊城）启动仪式在临清市运河风情园（东宛园）举行，30余个年货摊位、好品山东等7个展览专区，还有众多地方特色产品企业齐聚牌坊步行街、美食街等商业大街上，以品质好物装满老百姓的年货“购物车”。

在东宛园特色美食街，首先映入眼帘的是临清地标美食运河什香面、临清烧卖等，市场还新增手打虾滑、芝士焗榴莲、章鱼小丸子等网红美食，整个美食街香气四溢，让人们大饱口福。

“赶这个有特色的黄河大集，各种炒货比平时多卖了很多，收入增加接近一倍。”连日来，经营炒货的个体户庞师傅加紧炒制栗子，抢抓节庆销售商机。

“这些天，卖得好的时候，单日现场售卖及订购的花菇能达1000斤，销售额达2.6万元。产品如此热销，增强了我们延长产业链条的信心。”临清市老赵庄镇鑫元农业公司总经理李文静说，新的一年，公司将继续加强创新研发，扩大花菇酱、花菇酒等特色产品生产，以更多优质供给满足人民群众品质化需求，让花菇产品成为百姓餐桌上的新“食”尚。

随着消费升级，各地在巩固与提升传统业态的同时，推动商旅文体协同、线上线下互动，刷新大众过年消费体验。

进入腊月，位于江苏省泰兴市黄桥镇琴韵社区的大梦想城商业步行街热度攀升，“流量”转化成了“留量”。

漫步在大梦想城商业步行街，只见各商家促销热情高涨。青豆家服装店推出“新年战衣”专区，还别出心裁地设置打卡拍照区，吸引许多消费者体验；琴韵社区乐汇超市里年味“爆棚”，花样福字、糖果、零食礼盒等年货被放到显眼的位置，优惠多多，吸引不少人选购。

为抓住春节商机，进一步增长人气，近日，大梦想城商业步行街联手琴韵社区举行“乐汇梦想城·悦享腾飞年”消费季启动仪式，融入猜灯谜、送汤圆、送福字、送健康等暖冬活动，打造“年味百货集市”，促使新年商圈消费更热。“临近过年，每次来这儿逛都能找到新的兴趣点，店铺新款频出，餐饮新品常有，玩偶表演常新。希望新的一年，步行街的店家们能一波接一波地推陈出新，给居民的幸福美好生活增光添彩。”家住琴韵社区的木计梅说。

实体商超——

多样化新品引客流

种震宇

走进盒马北京十里堡店，龙年春节的喜庆气氛扑面而来：设计精美的生肖年画满载祝福、靓丽多姿的年宵花竞相盛放，门店内的顾客熙熙攘攘，手推车满满当当，自助收银台前排起“长龙”。

“最近生意非常火爆。”店长马志理介绍，1月8日盒马年货节开启后，销售数据不断攀升，十里堡店到店客流增长了近一倍，销售额增长1.2倍以上。车厘子、草莓等应季水果，坚果礼盒、蛋糕等登上热卖榜。

红彤彤的智利车厘子、越南干尧榴莲、小巧玲珑的新西兰苹果……在果品区，家住朝阳区十里堡小区的赵先生和妻子正在挑选水果，“种类太多了，很多新品都想买点尝尝。”

这些年，消费者对于水果口感、外观等需求越发多样，盒马不断创新，丰富产品供给。以苹果为例，店内就有10个品种可选，除了传统品类，还上了一批国内外新品，丰富市民的果盘子。

种类多了，产品的质量也更合心意。

在零食区，“那么大蛋卷”礼盒成为今年的热销产品，“这是特意为春节市场研发的，大盒装适合家庭朋友聚会。顾客反映普通蛋卷容易碎，我们通过优化配方，让蛋卷更‘瓷实’，含糖量也相应降低，符合健康饮食需要。”盒马烘焙产品经理姚新星介绍，产品上市以来，销量环比增长超过4倍。

依托供应链优势，盒马充分调研用户需求，围绕烘焙、轻滋补、年菜等领域研发新品，从适用场景、产品配方、创意设计发力，紧跟并引领消费需求。目前，盒马自有品牌占比已超过35%。

在鲜花专区，来选购年宵花的市民络绎不绝，“过节买花，寓意吉祥美满。”一盆六色蝴蝶兰吸引了孟女士的目光。

“以前想买到混色蝴蝶兰可不容易。”盒马鲜花采购负责人履言介绍，蝴蝶兰运输易损，且成本高，组盆工艺精细化要求高，令很多种植户和零售商望而却步。

如何让蝴蝶兰“飞”入寻常百姓家？盒马立足市场、优化布局，与企业合作在内蒙古库布其沙漠建立了我国北方面积最大的蝴蝶兰种植基地。通过智能化系统控制光照、温度、通风等条件，在精心培育下，100多个品种的蝴蝶兰在沙漠绽放。

今年，盒马从云南开通了“年宵花专列”，在京沪就近搭建催花基地，进一步降低鲜花到达消费者手中的链路成本，让消费者以更实惠的价格、更便捷的服务买到好花。

临近春节，线上线下消费同步升温，盒马十里堡店线上订单增长约40%。“我们已提前增加备货量、补充配送人力，迎接即将到来的客流高峰，为顾客提供更加优质的商品和服务。”马志理表示。

《 人民日报 》（ 2024年01月31日 19 版）