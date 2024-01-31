新年购物车装满幸福感

临近春节，红火的消费折射中国经济活力。黑龙江哈尔滨，独特的北国风光，热情周到的服务，掀起文旅消费新热潮；湖北武汉，开业不久的综合消费体永旺梦乐城成为周边居民的购物休闲新去处；四川成都，春熙路步行街热闹繁华，节日氛围浓厚……

消费，一头连着经济发展，一头连着社会民生，是拉动经济增长的主引擎。2023年，我国消费市场持续恢复，线上消费蓬勃发展，实体商超、餐饮门店、步行街、旅游景区等线下消费努力适应居民消费观念与需求变化，不断优化经营方式，创新消费场景，带动消费新业态新热点不断涌现。数据显示，2023年，我国限额以上单位仓储会员店、购物中心商品零售额增速均达到两位数，全国餐饮收入比上年增长20.4%。

当前，面对复杂的内外部环境，不断激发有潜能的消费，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，以消费市场供需两侧的良性互动促进经济循环畅通，是巩固和增强经济回升向好态势的重要任务。与线上消费满足便捷购物需求不同，线下消费更契合人们个性化、体验化的消费升级需要。顺应需求升级趋势，创新市场供给，从满足物质需求向满足精神需求转变，以丰富业态、多元体验、优质服务留住消费者，必将释放消费更大潜力。

年味浓、人气旺。亿万消费者的年货“购物车”里，装满的是愈发充实的获得感、幸福感，承载着助推中国经济列车奔驰向前的旺盛活力。

开年以来，一系列新举措纷纷出台，推动消费持续扩大。国家发展改革委表示，将提升文化、旅游、体育等基础设施，改善消费环境；商务部提出以“消费促进年”为主线，办好各类促消费活动；中消协和全国消协组织计划开展10项重点工作，保护消费者合法权益……政策给力、市场发力，各方齐心协力，共同推动消费市场持续回暖向好，一定能为经济增长提供持久动力。

《 人民日报 》（ 2024年01月31日 19 版）