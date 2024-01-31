室外气温降到零下十几摄氏度，辽宁沈阳市浑南区樾檀山社区食堂里却暖意融融。中午12点，正值用餐高峰，不足100平方米的饭厅里，11张方桌座无虚席。

打饭窗口内，食堂员工崔跃一手持勺，一手稳端餐盘，炖鸡块、干煸豆角、清炒豆芽，配上一碗米饭、一碗菠菜汤，一份套餐便出餐完毕。

从崔跃手中接过餐盘的，是66岁的社区居民王杰，“这份套餐只要11元，经济实惠，菜品是家常做法、味道可口。”

“我们社区有200多位老年人，一日三餐普遍有难处：家里人少做饭难、出行不便买菜难、餐桌冷清吃饭难。”樾檀山社区党支部书记苏畅说。

聚焦“关键小事”，做实“民生大事”。“我们开展‘老年人助餐暖心行动’，推进社区食堂建设，优化养老服务供给。”浑南区民政局局长马生说，目前全区共建成运营社区食堂21个，月均服务居民就餐超10万人次。

公益惠民是社区食堂的主基调。打饭窗口上方，贴着一份价格目录：三素一汤一饭9元，一荤两素一汤一饭11元，两荤一素一汤一饭14元，两荤两素一汤一饭16元。

“在套餐价格基础上，60岁以上和80岁以上用餐者能够分别享受到九折和八折优惠，90岁以上老人免费就餐。”樾檀山社区食堂负责人李天龙介绍，“针对部分老人的饮食习惯，我们每天还推出两素一汤一饭6.9元的特价餐，尽量让他们吃得舒心。”

菜品定价不高，能不能覆盖运营成本？

“食堂用房由社区免费提供，满足一定条件的可以申请运营补贴，水电气暖执行居民价格……得益于政策支持，我们处于保本微利状态。”李天龙同时也是社区一家养老服务机构的负责人，“运营社区食堂，还可以满足我们服务对象的就餐需求，其实是一种双赢。”

马生介绍，浑南区因地制宜满足助餐需求，已探索出多种社区食堂创建模式——政府无偿提供房产并引进社会力量运营、开放养老机构助餐服务、设置城乡社区助餐站、发展农村互助助餐服务。

为更好满足社区居民用餐需求，李天龙建立了微信群，目前已有700多人。“我口淡，可不可以少放点盐”“今天的水煮大虾真新鲜”……用餐高峰期已过，群里讨论仍热烈。

《 人民日报 》（ 2024年01月31日 02 版）