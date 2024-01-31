直播预告：40岁，要把胃肠镜检查安排上

随着年龄增长，胃肠道疾病的发病率也在增高。如今，有不少人对胃肠道疾病存在认识误区，认为没有任何症状就是没事儿。其实，早期消化道肿瘤常无明显的症状，而这种“无症状”表现恰是早期消化道肿瘤的一大特点。那么，如何能做到较早发现胃肠道疾病？胃肠镜检查是最好的选择。

2月4日10:00-11:00，滦州市人民医院消化科兼内镜室主任曹小键做客“人民好医生”客户端直播间，就胃肠镜检查相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

曹小键，滦州市人民医院消化科兼内镜室主任、主任医师。河北省医学会消化内镜质量与控制委员会委员，唐山医师协会消化内镜分会常委，唐山医学会消化病分会委员。

擅长：消化道疾病如消化道出血、幽门螺旋杆菌感染，溃疡性结肠炎、功能性胃肠病、消化不良、便秘、腹泻、胃食管反流、急性胰腺炎等诊治。

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